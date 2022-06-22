أسعار السيارات المستعملة في السعودية 2022 تعرف على الأنواع المتاحة والأسعار

أسعار السيارات المستعملة في السعودية يبحث عدد كبير من المواطنين حاليا عن أسعار السيارات المستعملة في السعودية بسبب حاجتهم الشديدة لشراء سيارة ولكن بسعر مناسب. جدير بالذكر أن سوق السيارات المستعملة في السعودية كبير ويحتوي على عدد كبير من السيارات بمختلف الطرازات والأسعار. شخص ما يختار ما يناسبه من هذا السوق.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

سعر سيارة شيفروليه سبارك 1400 سي سي 2021 هو 41375 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه جروف أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 1500 سي سي ، 61.920 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا أوتوماتيك 2022 1500 سي سي ، محرك سعة 68730 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا بريميوم 2023 سعة المحرك 1500 سي سي 87810 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه تراكس أوتوماتيك 2021 سعة الموتور 1800 سي سي 80300 ريال.

سعر سيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 1500 سي سي تيربو 88330 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سيلفرادو أوتوماتيك 2020 ، سعة المحرك 5300 سي سي ، 131،612 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كامارو أوتوماتيك موديل 2022 ، سعة المحرك 3600 سي سي ، 161500 ريال سعودي.

سعر شيفروليه تاهو 2021 أوتوماتيك 5300 سي سي 5300 سي سي 208900 ريال.

سعر سيارة شيفروليه تاهو أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 5300 سي سي ، 252050 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سوبربان أوتوماتيك 2021 سعة المحرك 5300 سي سي 220300 ريال.

سعر سيارة شيفروليه سوبربان أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 5300 سي سي 324،870 ريال سعودي.

مزايا وعيوب السيارات المستعملة

من المعروف أن لكل شيء مزايا وعيوب ، فعلى الرغم من وجود العديد من المزايا لشراء سيارة مستعملة بدلًا من جديدة ، إلا أن هناك عيوبًا يجب أن يعرفها كل من يريد الشراء.

حيث أن من سلبيات السيارة المستعملة عدم وجود ضمان لفترة محددة من الاستخدام مثل السيارات الجديدة ، لذلك في حالة حدوث أي ضرر للسيارة بسبب عيوب فيها ، يكون المشتري ملزمًا بتحمل تكلفة إصلاحه.

من الممكن للمشتري أن يلاحظ ظهور عيوب ومشاكل في السيارة بعد شرائها لم يخبره البائع عنها ، لذلك يتحمل المشتري في هذه الحالة تكلفة إصلاحها ، لذا فمن الأفضل أن قدمها إلى شخص متخصص للتحقق منها جيدًا قبل الشراء.