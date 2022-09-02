أسعار السيارات المستعملة في السعودية، زاد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية في عام 2021 بمعدل 24.6% من نسبة البيع 585.351، مسجلاً بيعا واسع النطاق للغاية طوال السنة، باستثناء الربع الأول المنتظم، علامة شفروليه هي العلامة التجارية المتميزة في ترتيب المتصدرين التي أبلغت عن مبالغ خاسرة، حيث انخفضت بنسبة 16.2%.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

طبعا الناس يحبون التجديد ويحبون التغيير وشراء موديلات احدث السيارات ناهيك عن الظروف المالية والاجتماعية التي تسبب ضائقة مالية والرغبة في بيع السيارة ومعرفة سعرها في السوق المستعملة، فإليك قائمة أسعار بعض السيارات المستعملة حسب نوعها

تباع هيونداي أكسنت 2015 كسيارة مستعملة، بمتوسط ​​سعر 17 ألف ريال كحد أدنى، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعرها في السوق المستعملة حوالي 19 ألف ريال.

إذا كان لديك سيارة هيونداي إلنترا 2015، فإن الحد الأدنى لسعر البيع هو 16 ألف ريال، والمتوسط ​​18 ألف ريال، بينما الحد الأقصى لسعر البيع حوالي 20 ألف ريال سعودي.

إذا كان لديك كيا ريو 2016، فإن متوسط ​​سعر البيع للسيارة المستعملة هو 18000 ريال، في حين أن الحد الأدنى لسعر البيع هو 16000 ريال والحد الأقصى حوالي 20000 ريال.

الحد الأدنى لسعر موديل تويوتا كورولا 2013 المستخدم هو 20000 ريال سعودي، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعرها حوالي 26000 ريال سعودي.

إذا كان سيارتك هيونداي أكسنت موديل 2017، فإن أقل سعر بيع مستخدم هو حوالي 21 ألف ريال، والمتوسط ​​24 ألف ريال، وأعلى سعر 27 ألف ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2022، الحد الأدنى لسعر البيع 29،000 ريال للسيارات المستعملة، والحد الأقصى لسعر البيع 38000 ريال.

كيا سوراتو 2022 تباع بسعر 34900 ريال سعودي.

تويوتا يارس مستعمل بسعر 35،000 ريال.

رينو سيمبول هي واحدة من أرخص السيارات في المملكة ويمكن بيعها بسعر 30 ألف ريال سعودي.

أشهر أسعار السيارات المستعملة في السعودية

في حال رغبتك في شراء سيارة مستعملة من أشهر الماركات في المملكة، فإليك أسعار السيارات المستعملة الشهيرة في المملكة

تباع جاكوار XJ 2014 بسعر 70،000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي إلترا مستعملة في المملكة تباع بسعر 28 ألف ريال سعودي إذا كانت موديل 2014.

بيع سيتروين C5 موديل 2013 بسعر 16000 ريال سعودي.

بيعت سيارة جيتور مستعملة بسعر لا يقل عن 60،000 ريال سعودي.

إذا كنت ترغب في شراء سيارة تويوتا كامري 2016، يمكنك شرائها بسعر 60 ألف ريال سعودي.

نيسان باثفايندر مستعملة بسعر 42000 ريال سعودي.

بورشه كايين موديل 2012 بسعر 85،000 ريال.

مستعملة هافال بسعر 75،000 ريال سعودي.

فورد تيريوس متوفرة بسعر 49500 مستعمل.

اسعار سيارات شيفروليه المستعملة في السعودية

نناقش هنا أسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية من ماركة شيفروليه. إذا كنت من محبي تلك الماركة فإليك أسعار سياراتها المستعملة كالتالي

شيفروليه سونيك موديل 2012 المباع بسعر 20000 ريال سعودي.

شيفروليه ترافيرس موديل 2011 متوفر بسعر 20000 ريال سعودي.

سيارة شيفروليه تاهو 2010 بيعت بسعر 80 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سبارك 2016 حوالي 30 ألف ريال سعودي.

سيارة شيفروليه تاهو موديل 2011 متوفرة بسعر 80،000 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سوبربان 2009 35 ألف ريال سعودي.

سيارة شيفروليه أوبترا مستعملة لعام 2009، متوفرة بسعر 9000 ريال سعودي.

سعر شيفروليه ماليبو 2011 12500 ريال سعودي.

موقع kisha

في حال كنت تملك سيارة ولا تستطيع تقدير مقدار بيعها إذا كنت ترغب في تجديدها وبيعها مستعملة، فهناك طريقة إلكترونية بسيطة يمكنك اتباعها لتقدير مقدار سيارتك، وهي هو اتباع الخطوات التالية

1- ادخل إلى موقع كيشا ويمكنك الذهاب إليه مباشرة بالضغط عليه.

2- اختر ماركة سيارتك.

3- حدد طراز السيارة.

4- اختر السنة.

5- اضغط على زر Rate Now.

6- اختر نوع هيكل السيارة.

7- اكتب المسافة التي قطعتها السيارة منذ شرائها.

8- اكتب مواصفات السيارة.

9- اختيار لونه.

10- اكتب عنوان بريدك الإلكتروني.

11- اضغط على زر متابعة.

12- اتبع باقي البيانات وعند اتمام الاجراءات يمكنك معرفة المبلغ الدقيق لسيارتك.

يوفر موقع كيشه إمكانية تقدير كمية السيارة في حالة استخدامها وترغب في بيعها بشكل فوري وبسيط، بالإضافة إلى تحديد موعد للسيارة المراد فحصها ةيمكنك شحن سعر السيارة من الموقع وبيعها بسهولة إذا أعجبك المبلغ المقدر واستلام أموالك على الفور، بالإضافة إلى أنها تتحمل جميع الأوراق الخاصة ببيع وإلغاء تسجيل السيارة بسهولة وشفافية.

هنالك مجموعة كبيرة من المواقع التواصل الاجتماعي التي تتمتع بثقة كبيرة في المملكة العربية السعودية، والتي يمكن عن طريقها شراء سيارة مستعملة باي من المواصفات التي تتناسب مع العميل، وضمن نطاق الأسعار التي تسمح بها ميزانية الشخص التي يملكها.