أسعار الطاقة و”جونسون” يضربان اليورو والإسترليني.. الدولار الرابح

تأثرت أسواق العملات بالعديد من العوامل يوم الأربعاء، أبرزها أسعار الطاقة وتمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة.

فِيْ الوقت الذي تكبدت فِيْه العملة الأوروبية خسائر فادحة، وتراجع الجنيه الاسترليني، ظل الدولار هُو الرابح الرئيسي.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا اليوم، وتراجع اليورو إلَّى مستوى قياسي جديد لم يصل إليه خلال عقدين من الزمن، بعد مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل فِيْ الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فوق 107، بينما انخفض اليورو دون 1.02 دولار، وكلاهما لأول مرة منذ ديسمبر 2002.

وصعد مؤشر الدولار 0.544 بالمئة، فِيْما تراجع اليورو 0.87 بالمئة إلَّى 1.0177 دولار.

الجنيه الاسترليني يتراجع

وصل الجنيه البريطاني إلَّى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل الدولار اليوم، حيث يتمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة رغم استقالة وزراء بارزين فِيْ حكومته.

وقال محللون إن الجنيه تأثر فِيْ الغالب بالمخاوف الاقتصادية من ركود عالمي وليس الاضطرابات السياسية فِيْ بريطانيا.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه بنسبة 0.41٪ أمام الدولار ليصل إلَّى 1.19100 دولار، بعد أن وصل فِيْ وقت سابق إلَّى 1.18770 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وارتفع الجنيه مقابل اليورو 0.31٪ إلَّى 85.570 بنسًا بعد أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2002 بفعل مخاوف بشأن أسعار الطاقة.

الغاز الروسي

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي، قائلاً إن استعادة جميع تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لم يعد الاحتمال الأرجح.

قال Equinor يوم الأربعاء إن حقول النفط والغاز المتضررة من الإضراب فِيْ قطاع النفط النرويجي من المتوقع أن تعود إلَّى طاقتها الكاملة فِيْ غضون يومين.

يتوقع المحللون ارتفاعًا سريعًا فِيْ أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض.

انخفض اليورو إلَّى أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ تخلي البنك الوطني السويسري عَنّْ سقف عملته فِيْ عام 2015.

وانخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري 0.6٪ إلَّى أدنى مستوى فِيْ سبع سنوات عَنّْد 0.9879 فرنك.

وارتفع الين الياباني 0.16 بالمئة إلَّى 135.67 ين للدولار، بحسب رويترز.

قال بنك اليابان إنه لن يوقف إجراءات التحفِيْز النقدي لاحتواء التضخم الناجم عَنّْ ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام بسبب الأزمة الأوكرانية ومن المرجح أن تكون مؤقتة.

فِيْما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.12٪ إلَّى 20221.98 دولار.

وقالت فِيْونا سينكوتا، المحللة فِيْ سيتي إندكس “المخاوف المتزايدة من الركود تدفع اليورو إلَّى الأسفل بينما يرتفع الدولار”.

وأضافت أن الصيارفة يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت “أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المنشورة (الثلاثاء) فِيْ أوروبا مخاطر تباطؤ النمو فِيْ نهاية الربع الثاني”.

بالإضافة إلَّى ذلك، تباطأ نمو النشاط الاقتصادي فِيْ منطقة اليورو بشكل حاد فِيْ يونيو فِيْ القطاع الخاص، حيث وصل إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 16 شهرًا، وفقًا لمؤشر يستند إلَّى استطلاعات الأعمال التي نشرتها S&P Global.

وقال نيل ويلسون، المحلل فِيْ Markets.com، فِيْ منطقة اليورو، “يبدو أن الركود حتمي”، مضيفًا أن “اليورو فِيْ حالة سيئة” و “ما لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات، فإن سعر الصرف سيتأثر قريبًا. ”

تلقي أزمة الطاقة بظلالها على العملة الموحدة.

وقال تريفور سيكورسكي المحلل فِيْ إنرجي أسبكتس فِيْ تقرير “الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الغاز والكهرباء يشكل خطرا كبيرا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يدخل فِيْ حالة ركود فِيْ وقت أبكر مما كان متوقعا”.

وقال غيوم دوغان، المحلل فِيْ ويسترن يونيون، إن هناك خطر حدوث “نقص فِيْ الطاقة” وأن الأسر، مع انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ستقلل الطلب.

منذ بداية العام، ارتفع سعر الغاز فِيْ السوق الأوروبية الرئيسية، صندوق TTF الهُولندي، بنحو 150٪ إلَّى 176.01 يورو لكل ميغاواط / ساعة يوم الثلاثاء.