أسعار العملات الرقمية.. أفراح بسوق الكريبتو بقيادة إيثريوم

قفزت أسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، بينما واصلت إيثريوم قيادة المكاسب لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ تقريبًا.

قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 2.46٪ إلَّى 996.37 مليار دولار، مع أحجام تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة حوالي 66.59 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، بنسبة 2٪ ليصل إلَّى 21823.2 دولارًا.

كَمْا ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 415.94 مليار دولار من 408.5 مليار دولار أمس.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

ذكرت بلومبرج أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58 فِيْ المائة منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

يعتقد معظم مستثمري وول ستريت أن البيتكوين تستعد للانهِيْار أكثر من المستويات الحالية إلَّى ما يصل إلَّى 10000 دولار، وفقًا لمسح جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر Ethereum (ETH) بنسبة 6.12٪ إلَّى 1432.23 دولارًا، وارتد بالأمس بنحو 13٪.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنحو 2.06٪ ليصل إلَّى 257.60 دولار.

كَمْا ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 2.47٪ ليسجل 0.3631 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 2.97٪ لتصل إلَّى 0.4699 دولار.

قفز سعر Polkadot بنحو 3.21٪ من قيمته ليصل إلَّى 7.38 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.04٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06569 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.