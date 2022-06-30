أسعار العملات الرقمية.. أوروبا تطارد الروس فِيْ أسواق “الكريبتو”

تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 30 يونيو 2022، مع الإعلان الوشيك لقانون “تنظيم تحويل الأموال” الأوروبي.

خسر سوق العملات الرقمية نحو 3.01٪ من قيمته السوقية، التي انخفضت إلَّى 875.37 مليار دولار، وسط حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية، والذي سجل نحو 61.25 مليار دولار.

تعمقت مشاكل فئة الأصول مع انهِيْار نظام Terra / Luna وكذلك المخاوف بشأن صندوق التحوط Three Arrows Capital.

وافق كل من البرلمان والمجلس الأوروبي على مشروع قانون “ينظم تحويل الأموال” فِيْ محاولة لمكافحة غسيل الأموال لضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة دائمًا، وحظر المعاملات المشبوهة، حيث يهدف القانون فِيْ المقام الأول إلَّى تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا. المليارديرات، وسد ثغرة تحويل الأموال عبر أسواق العملات المشفرة.

تعَنّْي الاتفاقية أنه يجب على البورصات الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية حول جميع عمليات تحويل العملات المشفرة، بغض النظر عَنّْ حجمها، وتقديم هذه المعلومات إلَّى السلطات إذا طلب ذلك.

كَمْا أنها تمتد هذه المسؤولية إلَّى ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة – التي لا تتم إدارتها من قبل بورصة أو مزود خدمة مرخص – عَنّْدما يتعاملون مع التبادلات على المعاملات التي تزيد قيمتها عَنّْ 1000 يورو.

أرسلت أكثر من 40 شركة تشفِيْر خطابًا إلَّى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فِيْ أبريل احتجاجًا على القاعدة، قائلة إنها تنتهك خصوصية المستخدم وسلامته.

وشمل الموقعون تبادل العملات المشفرة مثل Coinbase Global ومقدمي خدمات التشفِيْر ETP Coinshares International و Valor.

يوم الخميس، سيعقد البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية جولة نهائية من المحادثات حول مشروع تنظيم أسواق الأصول المشفرة، أو MiCA، لحل أي نقاط شائكة أخيرة.

أزمة البيتكوين فِيْ الهند

تستعد أكبر بورصة للأصول الرقمية فِيْ الهند لشتاء تشفِيْر طويل الأمد، مع بعض التقلبات المحلية غير المرحب بها.

مع انخفاض أسعار العملات المشفرة، وعدم قدرة العملاء على تحويل الأموال إلَّى حساباتهم، وفرض ضريبة معاملات مخيفة على العملات المعدنية وشيكة، فإن البورصات مثل WazirX المدعومة من Binance تضع خطط التوسع فِيْ آخر أولوياتها.

فِيْ الأول من تموز (يوليو)، من المقرر تطبيق ضريبة مقتطعة بنسبة 1٪ على جميع عمليات نقل الأصول الرقمية التي تتجاوز حجمًا معينًا، على الرغم من تحذيرات الصناعة من أن الضريبة ستؤدي إلَّى ضعف السيولة.

وتأتي الضريبة على رأس المعدل الحالي البالغ 30٪ على الدخل من هذه الأصول، إلَّى جانب الزيادة المقترحة فِيْ ضريبة القيمة المضافة التي تشق طريقها عبر البيروقراطية. أيضًا، لا تسمح الحكومة بالتعويض عَنّْ خسائر التداول على العملات المشفرة، وتعاملها بشكل مختلف عَنّْ الأسْهُمْ والسندات.

ومما زاد الطين بلة، أن عمليات تبادل العملات المشفرة قد انقطعت إلَّى حد كبير عَنّْ النظام المصرفِيْ العادي منذ منتصف أبريل ؛ هذا ما حدث عَنّْدما أصبحت واجهة المدفوعات الموحدة فِيْ الهند غير متاحة لهذه التبادلات دون تفسير، مما دفع بعض البنوك وبوابات الدفع إلَّى قطع الخدمة أيضًا، مما يعَنّْي بدوره أن المتداولين لم يتمكنوا من تغذية حساباتهم بالنقد.

توقعات JPMorgan لمستقبل البيتكوين

قال بنك الاستثمار العالمي JPMorgan إن شركات تعدين البيتكوين التي تحتاج إلَّى البيع قد تؤثر على سعر العملة المشفرة لبعض الوقت.

فِيْ مذكرة بحثية يوم الجمعة الماضي، توقع الخبراء الاستراتيجيون فِيْ JPMorgan بقيادة نيكولاوس بانيجيرز أوغلو أن المُعدنين المُدرجين فِيْ البورصة – والذين يمثلون حوالي 20٪ من الإجمالي – قد أبلغوا بالفعل عَنّْ تنفِيْذ مبيعات البيتكوين خلال شهري مايو ويونيو لزيادة السيولة، وتلبية التكاليف وربما تقليل الديون.

قال الاستراتيجيون إن شركات التعدين المملوكة للقطاع الخاص ربما باعت حصة أكبر من أرباحها من نشاط التعدين لمواجهة تكاليف التشغيل ويمكن أن تكون أقل فاعلية نظرًا لوصولها المحدود إلَّى أسواق رأس المال.

وكتب الاستراتيجيون “بيع البيتكوين من قبل المعدنين، من أجل تغطية التكاليف الجارية أو تخفِيْض المديونية، يمكن أن يستمر حتى الربع الثالث إذا فشلت ربحيتهم فِيْ التحسن”.

هذا البيع “من المحتمل أن يكون له تأثير على الأسعار فِيْ مايو ويونيو، على الرغم من وجود خطر من استمرار هذا الضغط”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الخميس 30 يونيو 2022 بنسبة 2.79٪ ليصل إلَّى 19418.80 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 373.2 مليار دولار.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 50٪ منذ بداية العام حتى الآن حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة بينما يظل التضخم مرتفعًا.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 5.53 ٪ ليسجل 1،059.53 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB أيضًا بنسبة 2.61٪ ليصل إلَّى 213.06 دولارًا.

انخفض Ripple XRP بنسبة 2.89٪ إلَّى 0.32 دولار.

فقدت عملة كاردانو 3.50٪ لتصل إلَّى 0.4487 دولار.

كَمْا انخفض سعر Polkadot بنسبة 5.23٪ ليصل إلَّى 6.80 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.87٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06532 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.