أسعار العملات الرقمية.. إلَّى متى تصمد بيتكوين وأخواتها

تراجعت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 وسط بيع مكثف لعملة “البيتكوين” بسبب تداعيات التضخم.

اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلَّى 946.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت 3 تريليونات دولار فِيْ نوفمبر، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.

زاد حجم التدفقات النقدية فِيْ سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلَّى 59.66 مليار دولار.

لا تزال Bitcoin وإخوتها تتأثر بالبيع المكثف للعملات المشفرة، خاصة بعد انهِيْار عملتي “TerraUSD” و “Luna”، وأثارت موجة التصفِيْة المخاوف من مخاطر انتشار العواقب.

قال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن البيتكوين سلعة وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، والمنظمون المصرفِيْون سيعملون معًا للإشراف على صناعة العملات المشفرة.

أضاف جينسلر أنه عَنّْدما يستثمر الناس فِيْ Bitcoin ومئات العملات المشفرة الأخرى، فإنهم يطمحون للحصول على عائد، مثلما يستثمرون فِيْ أصل مالي آخر، وهُو الأوراق المالية.

وأضاف رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن العديد من هذه الأصول المالية المشفرة “تحتوي على الخصائص الأساسية للأوراق المالية”.

غرد مدير الأصول الرقمية Eric Weiss أن هذا قبول مهم للغاية لأن Gensler هُو ثاني رئيس مجلس إدارة SEC على التوالي يعلن أن Bitcoin سلعة مما يجعل من المستحيل تغيير هذا التعيين فِيْ المستقبل.

قال مايكل سايلور، الرئيس التنفِيْذي لشركة MicroStrategy ومتحمس لعملة البيتكوين، إن البيتكوين سلعة ضرورية لأي أصل احتياطي للخزانة.

وأضاف سايلور “قد يتبنى السياسيون والمنظمات والحكومات والمؤسسات الآن عملة البيتكوين كأصل تكنولوجي ورقمي من شأنه أن يوسع وصول الجميع إلَّى حقوق الملكية والحرية مع مساعدة الاقتصاد على الازدهار”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، بنسبة 1.91٪، ليصل إلَّى 21022.38 دولارًا.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 401 مليار دولار.

انخفضت عملة البيتكوين خلال تداول اليوم إلَّى مستويات قريبة من مستوى 21000 دولار، حيث تعمل مستويات 20000 دولار كَمْستويات دعم مهمة تمنع المضاربين على الانخفاض من دفع الأسعار نحو مستويات 18000 دولار.

وانخفضت عملة البيتكوين فِيْ حدود 2٪ إلَّى مستويات أقل من 21 ألف دولار، بينما انخفضت أقل من 1٪ خلال أسبوع وبنسبة 28٪ فِيْ ثلاثين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 56٪ منذ بداية العام، بينما انخفضت قيمتها السوقية إلَّى أقل من 400 مليار دولار. .

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.07 ٪، مسجلاً 1219.67 دولارًا.

كَمْا انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.71٪ ليصل إلَّى 238.01 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 4.43٪ ليسجل 0.3482 دولار.

فقدت عملة كاردانو 3.49٪ إلَّى 0.4887 دولار.

كَمْا انخفض سعر Polkadot بنسبة 4.85٪ ليصل إلَّى 7.79 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 8.04٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07153 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.