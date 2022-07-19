أسعار العملات الرقمية.. “إيثريوم” تقود سوق الكريبتو لمكاسب جديدة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بينما واصلت إيثريوم قيادة مكاسب السوق لليوم الثالث على التوالي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 1.51٪ لتصل إلَّى 1.082.84 تريليون دولار، مع أحجام تداول خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 107.8 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بنسبة 0.46٪ ليصل إلَّى 2،602.16 دولار.

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم 422.44 مليار دولار، مقارنة بـ 415.94 مليار دولار أمس.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

ذكرت بلومبرج أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58 فِيْ المائة منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

يعتقد معظم مستثمري وول ستريت أن البيتكوين تستعد للانهِيْار أكثر من المستويات الحالية إلَّى ما يصل إلَّى 10000 دولار، وفقًا لمسح جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر Ethereum ETH بنسبة 5.68٪ إلَّى 1590.70 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.93٪ ليصل إلَّى 268.16 دولار.

كَمْا ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.18٪ ليسجل 0.3707 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 2.29٪ لتصل إلَّى 0.5122 دولار.

قفز سعر Polkadot بنحو 4.41٪ من قيمته ليصل إلَّى 7.98 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.45٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06935 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.