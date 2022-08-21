أسعار العملات الرقمية.. إيثريوم دوجكوين تقودان هبوط جماعيا

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة خلال التداول يوم الأحد، 21 أغسطس 2022، بقيادة Ethereum Dogecoin.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.68٪ إلَّى 1.01 تريليون دولار، وسط تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت نحو 81.61 مليار دولار.

لا تزال أسباب الانخفاض الحاد والمفاجئ غير واضحة، ولا يزال اندفاع المستثمرين للبيع غير مفهُوم، بحسب شبكة سي إن بي سي.

توقعت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق فِيْ Hargreaves Lansdowne، أن يكون سبب الانخفاض هُو “بيع كبير” فِيْ غياب عوامل خارجية أخرى.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 بنسبة 0.05٪ إلَّى 21205.63 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 405،585 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 3.66 ٪ إلَّى 1،580.91 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.41٪ ليصل إلَّى 291.13 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.73٪ ليسجل 0.3386 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 2.11٪ إلَّى 0.4507 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 2.66٪ ليصل إلَّى 7.25 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 2.67٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06828 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.