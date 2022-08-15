أسعار العملات الرقمية.. ارتداد “عَنّْيف” بسوق الكريبتو وبيتكوين تنجو

اليوم، الاثنين، 15 أغسطس 2022، انتعشت معظم أسعار العملات المشفرة من مكاسب الأمس، لكن البيتكوين تمكنت من البقاء.

تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الاثنين بنسبة 0.34٪ لتصل إلَّى 1.18 تريليون دولار، مع حجم تداول زاد بنسبة 27.6٪ لتصل إلَّى 68.98 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد أن زادت شهِيْة المستثمرين خلال تعاملات الأمس تجاه البيتكوين وإخوتها، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت انخفاضًا فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ يوليو الماضي ليسجل نحو 8.5٪، مقابل 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، و 8.6٪. أيار الماضي. المخاوف من التحركات الأكثر حدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي تسيطر عليها، مما يتسبب فِيْ تقلب السوق.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة البيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022 بنسبة 0.65٪ ليصل إلَّى 24578.9 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى 474.35 مليار دولار.

تواجه Bitcoin مقاومة كبيرة أقل بقليل من المستوى النفسي 25000 دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.64 ٪ ليسجل 1،936.00 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.80٪ ليصل إلَّى 319.49 دولارًا.

خسر سعر العملة XRP حوالي 1.33٪ من قيمتها، ليسجل 0.3766 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 3.46٪ إلَّى 0.5591 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 3.29 ٪ ليصل إلَّى 8990 دولارًا.

قفز سعر Dogecoin بنسبة 1.97٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07748 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.