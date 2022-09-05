أسعار العملات الرقمية.. اضطراب الكريبتو وبيتكوين أسيرة حاجز الـ20 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة الرئيسية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وظلت البيتكوين أسيرة دون مستوى 20 ألف دولار مع حركة هامشية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.29٪ لتصل إلَّى 976.28 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 50.58 مليار دولار.

لا يزال سوق العملات الرقمية يشهد موجة من الاضطراب بسبب الموقف المتشدد للاحتياطي الفِيْدرالي، والذي تسبب فِيْ حركات متضاربة فِيْ أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وخلال تداول يوم أمس، واصلت البيتكوين تداولها دون 20 ألف دولار.

انخفض سوق العملات المشفرة بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

يعتبر الاحتياطي الفِيْدرالي مسؤولاً عَنّْ مكافحة التضخم فِيْ الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلَّى التشديد الكَمْي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الاثنين بنسبة 0.05٪ إلَّى مستوى 19760.1 دولار.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 378.06 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.01٪ إلَّى 1563.78 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.18٪ ليصل إلَّى 276.21 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 0.82٪ ليسجل 0.32797 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة كاردانو بنسبة 0.21٪ إلَّى 0.4922 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 3.43٪ ليصل إلَّى 7.51 دولار.

انتعش سعر Dogecoin بنحو 0.05 ٪ ليصل إلَّى 0.06231 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.