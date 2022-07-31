أسعار العملات الرقمية.. اضطراب فِيْ سوق الكريبتو وبيتكوين تتراجع

تباينت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يوليو 2022، فِيْ ظل مخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة.

يقود التباطؤ الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة المستثمرين إلَّى وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سينتهِيْ من رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ويركز على خفض تكاليف الاقتراض فِيْ عام 2023، مما يوفر المزيد من السيولة المضاربة.

يأتي هذا فِيْ وقت يلمح فِيْه رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك المزيد من الخطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم فِيْ سبتمبر.

على الرغم من هذا الاضطراب، تتجه أكبر عملتين رقميتين فِيْ العالم، “بيتكوين” و “إيثر”، إلَّى أفضل أداء شهري لهما منذ عام 2022 وسط انتعاش الرغبة فِيْ المخاطرة فِيْ الأسواق العالمية والتفاؤل بشأن ترقية شبكة “إيثريوم”.

ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 25٪ فِيْ يوليو، بينما قفز سعر إيثر بنسبة 70٪.

يوم الأربعاء الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

اليوم، ظلت القيمة السوقية للعملات المشفرة دون تغيير، لتصل إلَّى 1.1 تريليون دولار.

كَمْا سجلت حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 75.99 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأحد 31 يوليو 2022، بنسبة 0.31٪ ليصل إلَّى 23723.5 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 453.45 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.73 ٪ ليسجل 1،693.17 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.9٪ ليصل إلَّى 293.00 دولار.

ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 5.47٪ ليسجل 0.3873 دولار.

انتعشت عملة كاردانو بنسبة 2.32٪ لتصل إلَّى 0.5309 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.84٪ ليصل إلَّى 8.24 دولار.

انتعش سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.11٪ ليصل إلَّى مستويات 0.070458 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.