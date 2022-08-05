أسعار العملات الرقمية.. “الأخضر” يظهر فِيْ سوق الكريبتو بقيادة بيتكوين

انتعشت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 لتعويض خسائرها أمس والارتفاع فوق مستوى 23 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة (أكبر سوق للعملات المشفرة فِيْ العالم) بنسبة 1.44٪ لتصل إلَّى 1.09 تريليون دولار، بإجمالي تدفق نقدي بلغ 63.98 مليار دولار فِيْ آخر 24 ساعة.

على الرغم من نجاح انتعاش Bitcoin خلال شهر يوليو وقدرتها على تحقيق أفضل مكاسب شهرية لها منذ أكتوبر 2022، لا تزال مخاطر حدوث جانب سلبي عَنّْيف تلوح فِيْ الأفق حيث حدد أحد الداعمين الرئيسيين لعملة البيتكوين سعرًا محتملاً عَنّْد مستويات أقل من 14000 دولار.

وفقًا لتوقعات Arch Investment، على الرغم من انتهاء عدوى الانخفاضات العَنّْيفة، إلا أن مخاطر الهبوط بحوالي 40 ٪ لا تزال قائمة حيث يتم تداول Bitcoin الآن بالقرب من مستويات المقاومة الكبيرة بين 22000 دولار و 23000 دولار.

تركز كل الأنظار الآن على المحفزات الرئيسية، وفقًا لتحليل Bitcoin الشهري لـ Bitcoin Monthly، وفقًا لما قالته مؤسسة Arch Investment Funds كاثي وود، وهِيْ واحدة من أبرز دعاة Bitcoin.

قال محللو Ark إنه نظرًا للعلاقة الإيجابية بين Bitcoin والأسْهُمْ الأمريكية منذ جائحة Covid، فإن الولايات المتحدة باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار Bitcoin تشير إلَّى بيئة سوق ناشئة بها مخاطر.

سعر البيتكوين الآن

اليوم الجمعة 5 أغسطس، انتعش سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، بنسبة 1.18٪ ليرتفع إلَّى 23199.6 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 443.78 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 2.24٪ ليسجل 1،662.7 دولار.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 4.4٪ ليصل إلَّى 318.09 دولارًا.

انتعش الريبل XRP بنسبة 1.28٪ ليسجل 0.37505 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 1.52٪ لتصل إلَّى 0.5107 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 4.07٪ ليصل إلَّى 8.42 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 3.39٪ ليصل إلَّى مستويات 0.068868 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.