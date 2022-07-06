أسعار العملات الرقمية.. التراجع يسود وبيتكوين تفشل فِيْ الصمود

انخفضت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، على الرغم من محاولاتهم الأخيرة لتحمل أسعار الفائدة المرتفعة.

كان لقانون “سوق الأصول الرقمية” الأوروبي دور بارز فِيْ منح سوق العملات الرقمية “قبلة الحياة” بعد أن تخلى المستثمرون عَنّْها فِيْ ظل ارتفاع معدل المخاطرة وخسارة عملة البيتكوين حوالي 60٪ من قيمتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلَّى انهِيْار عملة تيرا / الدولار والتي كانت الضربة القاضية. .

تحاول أوروبا مؤخرًا منح شرعية سوق العملات المشفرة من خلال قانون “سوق الأصول الرقمية”، وفِيْ المقابل، تستفِيْد “القارة العجوز” من الضرائب المفروضة على تداول الأموال فِيْ هذا السوق شبه السري الذي عاش لفترة طويلة بعيداً عَنّْ الرقابة، محاولة من دول الاتحاد الأوروبي. – مراقبة عمليات غسيل الأموال خاصة فِيْما يتعلق بالمليارديرات الروس ومحاولاتهم التهرب من العقوبات الأوروبية على خلفِيْة حرب أوكرانيا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 1.71٪ لتصل إلَّى 902.9 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية بلغت نحو 66.97 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، بنسبة 1.38٪ ليصل إلَّى 20،004.7 دولار، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 382.62 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 2.47 ٪ إلَّى 1126.95 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.67٪ ليصل إلَّى 232.5 دولار.

انخفض سعر XRP بنسبة 1.12٪ إلَّى 0.3233 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو بنسبة 2.39٪ ليصل إلَّى 0.4566 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 3.13٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.74 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.96٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06737 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.