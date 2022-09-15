أسعار العملات الرقمية.. التضخم وإيثريوم يعززان تدهُور بيتكوين

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 وفقدت البيتكوين حوالي 0.30٪ من قيمتها بعد أن تعرضت لصدمتين.

تعرضت العملة الرقمية المشفرة (Bitcoin BTC) لصدمتين رئيسيتين، الأولى صدمة بيانات التضخم الأمريكية خلال شهر أغسطس والتي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث سجلت 8.3٪ مقابل 8.1٪ حسب التوقعات، وهُو مؤشر على أن الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أعلن عَنّْ زيادة جديدة فِيْ سعر الفائدة. قد لا تقل عَنّْ 0.75٪.

جاءت الصدمة الثانية للبيتكوين من الشقيقة الصغرى، Ethereum (ETH)، بعد أن أعلنت منصة Ethereum blockchain عَنّْ الاندماج مع Beacon Chain for Proof of Stake. الحوسبة هِيْ شيء يستهلك كَمْيات هائلة من الطاقة ويجعل استثمارات Ethereum منبوذة من قبل الحكومات التي تكثف جهُودها لمكافحة تغير المناخ.

على العكس من ذلك، تعتمد سلسلة المنارة على التحقق من خلال إثبات الحصة، وهُو أن يتعهد كل مشارك بالتنازل عَنّْ جزء من حصته لغرض التحقق من سلامة العملية الاستثمارية، وهذا لا يتطلب الكثير من الحسابات و لا تأخذ نفس الطاقة التي تستهلكها فِيْ التعدين، لذلك يرى الخبراء أن سوق العملات المشفرة هُو الرقم الرقمي المشفر الذي قد يزيله Ethereum Bitcoin، والذي يستنزف طاقة العالم، من عرش العملات المشفرة فِيْ المستقبل القريب.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأربعاء بنسبة 0.34٪ إلَّى 20138.21 دولار.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 385.8 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.41 ٪ إلَّى 1،609.15 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.95٪ ليصل إلَّى 275.40 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.25٪ ليسجل 0.3402 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.49٪ إلَّى 0.475 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.57٪ إلَّى 0.06048 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.91٪ ليصل إلَّى 7.10 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.