أسعار العملات الرقمية.. الكربيتو يتعافى وبيتكوين فوق 20 ألف دولار

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 وارتفعت أسعار البيتكوين 0.58٪ من قيمتها وقفز Ethereum بنسبة 2.34٪.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.3٪ لتصل إلَّى 984.48 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 62.37 مليار دولار.

لا يزال سوق العملات الرقمية يكافح بسبب الموقف المتشدد للاحتياطي الفِيْدرالي، والذي تسبب فِيْ اضطراب شديد فِيْ أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وخلال تداول الأمس، انخفض البيتكوين إلَّى ما دون 20 ألف دولار قبل أن يرتفع اليوم مرة أخرى.

انخفض سوق العملات المشفرة بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

يعتبر الاحتياطي الفِيْدرالي مسؤولاً عَنّْ مكافحة التضخم فِيْ الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلَّى التشديد الكَمْي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الجمعة بنسبة 0.58٪ إلَّى مستوى 20،095.2 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 384.66 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انتعش Ethereum ETH بنسبة 2.34 ٪ إلَّى 1588.99 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.48٪ ليصل إلَّى 277.41 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 2.57٪ ليسجل 0.3343 دولار.

كَمْا ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 2.17٪ لتصل إلَّى 0.4582 دولار.

انتعش سعر Polkadot بنسبة 3.51 ٪ ليصل إلَّى 7.23 دولار.

أضاف سعر Dogecoin DOGE حوالي 2.43٪ إلَّى قيمته، ليصل إلَّى 0.06217 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.