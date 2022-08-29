أسعار العملات الرقمية.. “الكريبتو” رهن دوامة هبوط وبيتكوين دون 20 ألف

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، استمرارًا لسلسلة الخسائر التي شهدها سوق العملات الرقمية فِيْ الأشهر الأخيرة.

شهد تداول اليوم موجة جديدة من الخسائر أدت إلَّى انهِيْار عملة البيتكوين إلَّى ما دون 20 ألف دولار، فِيْما سجلت Ethereum خسائر فاقت 3٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 1.75٪ لتصل إلَّى 951.67 مليار دولار.

وسجل السوق انخفاضا كبيرا فِيْ حجم التعاملات بنسبة 8٪ إلَّى 55.95 مليار دولار.

تأتي اهتزاز السوق وسط حالة من عدم اليقين فِيْ سوق العملات المشفرة، وفِيْ ضوء إعلان جيروم باول، مدير الاحتياطي الفِيْدرالي، أن بنكه سيواصل سياسته فِيْ رفع أسعار الفائدة باعتبارها الطريقة الوحيدة لاحتواء التضخم.

كَمْا تأثرت العملات المشفرة بتحذير صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن مشكلة العملات الرقمية، وتحديداً ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 بنسبة 1.3٪ ليصل إلَّى 19792.7 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 378.73 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

خسر سعر عملة Ethereum (ETH) حوالي 3.34٪ من قيمتها، مسجلاً 1450.04 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.21٪ ليصل إلَّى 278.6 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 3.7٪ ليسجل 0.3215 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 3.45٪ إلَّى 0.4321 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنحو 1.98٪ ليصل إلَّى 6.92 دولار.

ارتفع سعر الدوجكوين بنسبة 3.24٪، ليصل إلَّى مستويات 0.061447 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.