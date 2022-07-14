أسعار العملات الرقمية.. “الكريبتو” يعود للون الأخضر وبيتكوين تصعد

ارتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم الخميس 14 يوليو 2022، بعد انخفاض كبير فِيْ الأيام السابقة، وقفز البيتكوين فوق حاجز 20 ألف دولار.

عاد سوق “العملات المشفرة” لتداول العملات المشفرة فِيْ العالم إلَّى اللون الأخضر صباح اليوم، بعد التراجع الكبير خلال الأيام الماضية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.73٪ لتصل إلَّى 942.88 مليار دولار، مع حجم تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي سجلت حوالي 74.96 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على العملات المشفرة

تسببت الزيادة المطردة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ ارتفاع شهِيْة المستثمرين للسندات طويلة الأجل، وعدم الرغبة فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها بعد انهِيْار عملة Terra.

لكن لائحة تداول العملات المشفرة الأوروبية ساهمت بقوة فِيْ عودة الأمل إلَّى سوق العملات المشفرة، بعد أن كانت تكافح فِيْ ضوء معدلات التضخم المرتفعة القياسية.

فشلت Bitcoin وشقيقاتها فِيْ التحوط من مخاطر الركود التضخمي، الذي لم يسلم منه أي قطاع، حتى سوق الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة، حيث انخفض إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار للأونصة.

كشف تقرير صادر عَنّْ شركة PricewaterhouseCoopers، الصادر فِيْ 10 يونيو، أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئًا للاستثمار فِيْ العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة فِيْ العملات المشفرة على الرغم من انخفاضها القوي خلال الفترة الماضية.

أشار التقرير إلَّى أن حوالي ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل فِيْ العملات المشفرة مثل Bitcoin، وصناديق التحوط التي تستثمر حاليًا فِيْ العملة المشفرة، وقد خصص حوالي 57٪ أقل من 1٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليًا لزيادة استثماراتها بنهاية العام الجاري.

أوضح المستثمرون أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي هُو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار فِيْ العملات المشفرة، خاصة وأن صناديق التحوط قلقة بشأن البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلَّى الإرشادات غير الواضحة حول كَيْفَِيْة إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الخميس 14 يوليو 2022 بنسبة 2.40٪ ليصل إلَّى 20136.51 دولار، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 381.88 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

ذكرت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم قد تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 4.02 ٪ إلَّى 1115.82 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.04٪ ليصل إلَّى 234.09 دولارًا.

كَمْا ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 2.17٪ ليسجل 0.3264 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 1.09٪ لتصل إلَّى 0.4349 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنحو 1.41٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.58 دولار.

خسر سعر Dogecoin DOGE / USD حوالي 0.09٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06166 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.