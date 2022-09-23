أسعار العملات الرقمية.. الكريبتو يمتص صدمة رفع الفائدة

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بعد قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75٪.

اليوم، استعادت القيمة السوقية للعملات المشفرة جزءًا كبيرًا من خسائرها، حيث قفزت بنسبة 4.7٪ لتصل إلَّى 952.37 مليار دولار، وبلغ حجم التداول فِيْ الـ24 ساعة الماضية نحو 77.79 مليار دولار.

وشهد سوق العملات المشفرة خسائر كبيرة قبل إعلان الاحتياطي الفِيْدرالي عَنّْ نتائج اجتماعه فِيْ 21 سبتمبر 2022، حيث رفع خلاله سعر الفائدة على الدولار بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪)، لكن سوق العملات المشفرة استطاع التوقف. نزيف خسائرها والعودة للربحية مرة واحدة. آخر بعد أن تكون قادرًا على استيعاب قرار رفع أسعار الفائدة ودعوة المستثمرين للاستثمار فِيْ الأدوات عالية المخاطر مثل Bitcoin.

تمكنت عملة الريبل من تحقيق مكاسب قياسية بأكثر من 28٪، مما رفع مكاسبها الأسبوعية إلَّى أكثر من 66٪.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الجمعة بنسبة 3.7٪ إلَّى 19406.2 دولار.

بلغت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم 371.42 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر 2022.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 6.82٪ إلَّى 1،347.03 دولارًا.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 4.56٪ ليصل إلَّى 277.20 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 28.7٪ من قيمتها ليسجل 0.537 دولار.

كَمْا قفزت عملة كاردانو بنسبة 6.21٪ لتصل إلَّى 0.4701 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 7.04٪ إلَّى 0.061867 دولار.

وخسر سعر Polkadot حوالي 5.62٪ ليسجل 6.57 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.