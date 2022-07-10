أسعار العملات الرقمية.. الهبوط مستمر وبيتكوين تقاوم فوق حاجز الـ21

انخفضت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 10 يوليو 2022، حيث تحاول Bitcoin التوحيد للحفاظ على مكاسبها الأخيرة.

تراجعت القيمة السوقية لـ “كريبتو”، أكبر بورصة للعملات المشفرة فِيْ العالم، بنسبة 0.86٪ إلَّى 944.95 مليار دولار، حيث سجلت قيمة التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 56.01 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على العملات المشفرة

تسببت الزيادة المطردة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ ارتفاع شهِيْة المستثمرين للسندات طويلة الأجل، وعدم الرغبة فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها بعد انهِيْار عملة Terra.

لكن لوائح تداول العملات المشفرة الأوروبية ساهمت بقوة فِيْ عودة الأمل لسوق العملات الرقمية، بعد أن كانت تكافح فِيْ ظل الارتفاع القياسي فِيْ معدلات التضخم، وفشل البيتكوين ورفاقها فِيْ التحوط من مخاطر الركود التضخمي، والتي منها لم يسلم أي قطاع، حتى سوق الذهب، وهُو ملاذ آمن للادخار. انخفضت القيمة إلَّى ما دون 1800 دولار للأونصة.

كشف تقرير صادر عَنّْ شركة PricewaterhouseCoopers، الصادر فِيْ 10 يونيو، أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئًا للاستثمار فِيْ العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة فِيْ العملات المشفرة على الرغم من انخفاضها القوي خلال الفترة الماضية.

أشار التقرير إلَّى أن حوالي ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل فِيْ العملات المشفرة مثل Bitcoin، وصناديق التحوط التي تستثمر حاليًا فِيْ العملة المشفرة، وقد خصص حوالي 57٪ أقل من 1٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليًا لزيادة استثماراتها بنهاية العام الجاري.

أشار المستثمرون إلَّى أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي هُو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار فِيْ العملات المشفرة، خاصة وأن صناديق التحوط قلقة بشأن البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلَّى الإرشادات غير الواضحة حول كَيْفَِيْة إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأحد 10 يوليو 2022، بنسبة 0.81٪ ليصل إلَّى 21348.1 دولارًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 407.39 مليار دولار.

على الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال Bitcoin تحافظ على مستواها فوق 21 ألف دولار، بعد أن سجلت مستويات منخفضة منذ حوالي أسبوعين.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.8 ٪ إلَّى 1،191.89 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنحو 2.35٪ ليصل إلَّى 236.7 دولار.

انخفض سعر XRP بنسبة 1.08٪ ليسجل 0.33891 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 0.12٪ إلَّى 0.48 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 0.84٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.08 دولار.

خسر سعر Dogecoin DOGE / USD 1.61٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06834 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.