أسعار العملات الرقمية.. انتعاشة قوية بقيادة بيتكوين وبينانس

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال تداولات اليوم السابق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الاثنين بنسبة 2.83٪ لتصل إلَّى 1.12 تريليون دولار، بإجمالي تدفق نقدي بلغ 45.57 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا من النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، خاصة فِيْ أسعار البيتكوين والإيثريوم.

يحفز الارتفاع فِيْ أسواق الأسْهُمْ بشكل عام المستثمرين على البحث عَنّْ الأصول عالية المخاطر مثل الأصول الرقمية.

بعد الدخول فِيْ اتجاه هبوطي خطير منذ بداية عام 2022، أبطأت العملات المشفرة انخفاضها وأظهرت علامات الانتعاش فِيْ يوليو.

خلال فترة تعافِيْها، تجاوزت أكبر عملة رقمية 24500 دولار، واتضحت هذه الحركة الإيجابية بعد أن رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الاثنين 8 أغسطس بنسبة 3.17٪ إلَّى 23753.6 دولارًا.

كَمْا ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 453.09 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 3٪ إلَّى 1733.69 دولار.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 5.78٪ ليصل إلَّى 328.99 دولارًا.

انتعش الريبل XRP بنسبة 1.78٪ ليسجل 0.3784 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 4.97٪ إلَّى 0.5427 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 5.54٪ ليصل إلَّى 8.95 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.92٪ ليصل إلَّى مستويات 0.070725 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.