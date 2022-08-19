أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين أسفل 23 ألف دولار وسط انهِيْار جماعي

استمرت أسعار العملات المشفرة فِيْ الانخفاض اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 بقيادة البيتكوين بعد تحذيرات البنك المركزي الأمريكي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.15٪ لتصل إلَّى 1.08 تريليون دولار، وسط تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حوالي 65.47 مليار دولار.

يوم الثلاثاء الماضي، حذر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي البنوك من المخاطر المرتبطة بالتورط فِيْ قطاع الأصول المشفرة.

قال مجلس الإدارة إنه فِيْ حين أن القطاع الناشئ “يوفر فرصًا محتملة” للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن “الأنشطة المتعلقة بأصول التشفِيْر قد تشكل أيضًا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي”.

فِيْ خطاب إشرافِيْ، أضاف مجلس الإدارة أنه “يراقب عَنّْ كثب” التطورات فِيْ القطاع “فِيْ ضوء المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة.”

وأوضح أيضًا أن البنوك التي ترغب فِيْ المشاركة فِيْ قطاع الأصول المشفرة يجب أن تبلغ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي بهذه الخطط فِيْ وقت مبكر. يجب على المؤسسات المصرفِيْة أيضًا التأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فِيْها.

تحولت العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum من ظاهرة متخصصة إلَّى عَنّْصر دائم فِيْ السوق المالية فِيْ السنوات الأخيرة، مع رغبة البنوك بشكل متزايد فِيْ المشاركة فِيْ القطاع الناشئ.

تتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير والقطاع متقلب للغاية. أدى الانهِيْار الهائل الأخير لسوق العملات المشفرة إلَّى تعرض صغار المستثمرين لأسوأ الخسائر.

يتعرض المنظمون مثل الاحتياطي الفِيْدرالي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية فِيْ القطاع.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 بنسبة 2.67٪ ليصل إلَّى 22،755.6 دولار.

انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 436.19 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.9 ٪ إلَّى 1809.99 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 5.02٪ ليصل إلَّى 291.3 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 3.02٪ ليسجل 0.36125 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 7.73٪ إلَّى 0.4937 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 7.22٪ ليصل إلَّى 7،840 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 8.5٪ إلَّى مستويات 0.07357 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.