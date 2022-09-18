أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تتجاوز 20 ألف دولار وإيثريوم تقاوم

ارتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث أعادت البيتكوين تجاوز مستوى 20000 دولار.

تمكنت Ethereum أيضًا من إيقاف نزيف الخسائر التي عانت منها خلال الأيام الماضية وجعلتها تفقد حوالي خمس قيمتها.

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بشكل ملحوظ لتصل إلَّى 974.76 مليار دولار، مقابل 961.92 مليار دولار خلال تعاملات أمس، فِيْما سجل حجم التداول 47.23 مليار دولار.

فِيْ انتظار الفائدة

لا يزال سوق العملات المشفرة ينتظر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود مؤشرات قوية على استمرار التضخم فِيْ الولايات المتحدة.

تراجعت الأسْهُمْ الأمريكية إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ شهرين يوم الجمعة الماضي حيث أدى تحذير FedEx من التباطؤ إلَّى تسريع هروب المستثمرين إلَّى بر الأمان فِيْ ختام أسبوع مضطرب.

تراجعت جميع مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلَّى مستويات لم تلمسها منذ منتصف يوليو، حيث انخفض مؤشر S&P 500 إلَّى ما دون 3900. تأثر سوق العملات المشفرة مؤخرًا بأداء وول ستريت.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد بنسبة 0.97٪ إلَّى 20،053.2 دولار، وبالتالي خفضت العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم خسائرها فِيْ أسبوع، لتصل إلَّى حوالي 7٪.

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 384.51 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.54 ٪ إلَّى 1،453.98 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.51٪ ليصل إلَّى 277.90 دولار.

انتعش الريبل XRP بنسبة 5.83٪ ليسجل 0.3697 دولار.

انتعشت عملة كاردانو بنسبة 1.95 ٪ لتصل إلَّى 0.4833 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنحو 2٪ إلَّى 0.061561 دولار.

استقر سعر Polkadot عَنّْد 7.01 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.