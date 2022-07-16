أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تتعثر قبل قرار “المركزي” الأمريكي

تباينت أسعار العملات المشفرة، اليوم السبت 16 يوليو 2022، حيث تكافح Bitcoin لتجنب الانخفاض بعد مخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

يميل الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي هذا الشهر.

تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.76٪، لتصل إلَّى 924.58 مليار دولار، وسط أحجام تداول خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 57.15 مليار دولار.

أشار استطلاع أجراه مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي للولايات المتحدة إلَّى أن غالبية المسؤولين فِيْ البنوك الكبرى لا يعتبرون المنتجات والخدمات المتعلقة بالتشفِيْر أولوية فِيْ المستقبل القريب.

وفقًا لنتائج استطلاع لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي صدر يوم الجمعة، قال أكثر من 56 بالمائة من كبار المسؤولين الماليين من 80 بنكًا إن منتجات وخدمات DLT والعملات المشفرة “ليست ذات أولوية” أو “أولوية منخفضة” بالنسبة لاستراتيجية النمو والتنمية الخاصة بهم. العامين المقبلين.

قال حوالي 27٪ أنها ذات أولوية متوسطة أو عالية. ومع ذلك، قال ما يقرب من 40٪ من المشاركين فِيْ الاستطلاع إن التكنولوجيا كانت ذات أولوية متوسطة أو عالية لبنوكهم على مدى العامين إلَّى الخمس سنوات القادمة.

كانت ردود مسؤولي البنوك الذين شملهم الاستطلاع مشابهة لتأثيرات العملات المشفرة على ممارسات إدارة السيولة، حيث قال العديد من المشاركين أن التكنولوجيا من المحتمل أن تكون غير مهمة فِيْ العامين المقبلين ومن عامين إلَّى خمسة أعوام على الطريق. وقال بعض المسؤولين إن البنوك “تراقب الوضع بنشاط وستتكَيْفَ مع المشهد حسب الحاجة”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم السبت 16 يوليو 2022 بنسبة 0.13٪ ليصل إلَّى 20،595.46 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 393.505 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

يعتقد معظم مستثمري وول ستريت أن البيتكوين تستعد للانهِيْار أكثر من المستويات الحالية إلَّى ما يصل إلَّى 10000 دولار، وفقًا لمسح جديد.

تعتقد وول ستريت أن عملة البيتكوين يمكن أن تنخفض إلَّى 10000 دولار بيتكوين يمكن أن تستعد لتصحيح أكثر حدة.

وفقًا لآخر استطلاع لـ Bloomberg MLIV Pulse، يتوقع 60٪ من 950 مستثمرًا شملهم الاستطلاع أن تنخفض Bitcoin بنسبة 45٪ أخرى إلَّى 10000 دولار. لكن نسبة الـ 40٪ المتبقية تعتقد أن البيتكوين قد تعود قريبًا إلَّى ما فوق مستوى الدعم النفسي المهم البالغ 30 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.17 ٪ إلَّى 1196.58 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنحو 0.05٪ ليصل إلَّى 235.53 دولار.

كَمْا ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.89٪ ليسجل 0.3388 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.11٪ لتصل إلَّى 0.4351 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنحو 0.20٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.61 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.10٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06213 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.