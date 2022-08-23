أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تحاول الإفلات من مخلب “الدب”

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 فِيْ سوق العملات المشفرة وسط محاولات بيتكوين للهروب من السوق الهابطة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.07٪، لتصل القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة إلَّى 1.01 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 71.45 مليار دولار.

عاد مؤشر السوق الهابطة (اسم مستعار لسوق مالي عَنّْدما انخفض بنسبة تزيد عَنّْ 20٪ لفترة طويلة) مع تراجع سعر البيتكوين إلَّى مستوى المقاومة الرئيسي عَنّْد 21000 دولار، وتنخفض عملة البيتكوين بشكل كبير بعد أن كانت تخسر بثبات قيمة خلال الأيام القليلة الماضية.

انخفض سعر البيتكوين تدريجيًا إلَّى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع إلَّى مستوى التداول (WMA)، وانخفضت قيمة العملة بأكثر من 15٪ خلال الأسبوع الماضي ويتم تداولها حاليًا عَنّْد 21،160.77 دولارًا.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الثلاثاء بنسبة 0.75٪ ليصل إلَّى 21،220.53 دولارًا أمريكيًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 405.144 مليار دولار.

تقترب القيمة السوقية لـ Bitcoin (الأكثر شعبية فِيْ العالم) من مستويات 400 مليار دولار بعد أن هبطت إلَّى مستويات 405 مليار دولار، مما يعَنّْي أن Bitcoin تخلت عَنّْ 60 مليار دولار من قيمتها السوقية فِيْ 6 أيام فقط.

تنخفض عملة البيتكوين بنسبة 9٪ خلال ثلاثين يومًا، بينما ترتفع بنسبة 6٪ خلال شهرين، لكنها تنخفض بأكثر من 30٪ فِيْ تسعين يومًا وبنسبة 56٪ منذ بداية هذا العام 2022.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.49 ٪ إلَّى 1598.47 دولار.

ارتد سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.76٪ ليصل إلَّى 298.51 دولار.

قفز سعر العملة XRP بنسبة 0.92٪ ليسجل 0.3377 دولار.

أضافت عملة كاردانو 0.39٪ إلَّى قيمتها، مسجلة 0.4534 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 1.65٪ ليصل إلَّى 7.35 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 0.71٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06802 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.