أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تحاول الصعود بدعم أوروبي

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، فِيْ محاولة لتحمل أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار فِيْ مواجهة التضخم.

كان لقانون “سوق الأصول الرقمية” الأوروبي دور بارز فِيْ منح سوق العملات الرقمية “قبلة الحياة” بعد أن تخلى المستثمرون عَنّْها فِيْ ظل ارتفاع معدل المخاطرة وخسارة عملة البيتكوين حوالي 60٪ من قيمتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلَّى انهِيْار عملة تيرا / الدولار والتي كانت الضربة القاضية. .

تحاول أوروبا خلال الفترة الأخيرة منح شرعية سوق العملات المشفرة من خلال قانون “سوق الأصول الرقمية”، وفِيْ المقابل، تستفِيْد “القارة العجوز” من الضرائب المفروضة على تداول الأموال فِيْ هذا السوق شبه السري الذي عاش لمدة بعيدًا عَنّْ الرقابة لفترة طويلة، محاولة من دول الاتحاد الأوروبي. – مراقبة عمليات غسيل الأموال خاصة فِيْما يتعلق بالمليارديرات الروس ومحاولاتهم التهرب من العقوبات الأوروبية على خلفِيْة حرب أوكرانيا.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 3.89٪ لتصل إلَّى 899.83 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية بلغت حوالي 61.75 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، بنسبة 3.66٪ ليصل إلَّى 19888.67 دولارًا، وقفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 379.89 دولارًا. مليار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

ذكرت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم قد تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 6.98٪ إلَّى 1131.80 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 5.59٪ ليصل إلَّى 229.81 دولار.

ارتد Ripple XRP بنسبة 1.82٪ إلَّى 0.3217 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 1.39٪ لتصل إلَّى 0.4563 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.93٪ ليصل إلَّى 6.83 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.36٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06737 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.