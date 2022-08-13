أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تحاول الصمود بدعم بيانات التضخم

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 13 أغسطس 2022، حيث تحاول Bitcoin الحفاظ على سعر أعلى من 24000 دولار.

زادت شهِيْة المستثمرين للبيتكوين وإخوتها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت انخفاضًا فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ يوليو الماضي، ليسجل نحو 8.5٪، مقارنة بـ 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، و 8.6٪ فِيْ مايو الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم السبت بنسبة 3.15٪ لتصل إلَّى 1.18 تريليون دولار وسط تدفقات نقدية بلغت 71.63 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت شركة BlackRock عَنّْ إطلاق أول صندوق خاص لها من Bitcoin (BTC) كجزء من شراكتها مع منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase، والتي تم الإعلان عَنّْها الأسبوع الماضي.

خلق كلا الحدثين معًا قدرًا معينًا من النشوة فِيْ السوق ودفع بعض المشاركين فِيْ السوق إلَّى التكهن بأنها ستصل قريبًا إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

لا يتفق بيتر شيف، كبير المحللين فِيْ Euro Pacific Asset Management، بشدة مع هذا الرأي. فِيْ رأيه، هذا مجرد “سباق للحمقى” ولا يمكن أن يستمر

“السوق على وشك الانهِيْار. يمكنني أن أوصي الناس فقط ببيع ما لديهم الآن والخروج منه. لا يزال العديد من المستثمرين يحققون أرباحًا. الأشخاص الذين اشتروا Bitcoin منذ 4، 5، 6 سنوات لديهم أرباح كافِيْة الآن. الشيء نفسه ينطبق على Ethereum. حان الوقت الآن حان الوقت للخروج، وإلا فإن السوق سيأخذ هذه الأرباح لنفسه “.

لا يزال بيتر شيف يرى فِيْ سوق العملات المشفرة “فقاعة كبيرة”. إن انخفاض Bitcoin (BTC) من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 69000 دولار لا يغير وجهة نظره “فِيْ النهاية، الأشخاص الوحيدون الذين استفادوا من فقاعة العملة المشفرة بأي شيء سيكونون أولئك الذين يبيعون.” يتوقع الخبير أن ينخفض ​​سعر البيتكوين إلَّى أقل من 10000 دولار، لذا يجب عليك بيع كل ما لديك الآن.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر عملة البيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت 13 أغسطس 2022 بنسبة 0.33٪ لينخفض ​​إلَّى 24506.20 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى 469 مليار دولار.

تواجه Bitcoin مقاومة كبيرة أقل بقليل من المستوى النفسي 25000 دولار.

فِيْ الوقت نفسه، كان هناك تباعد سلبي بين السعر ومؤشر القوة النسبية. على الرغم من أن ارتفاعًا جديدًا تم تحقيقه عَنّْد 24873 دولارًا، إلا أن مؤشر القوة النسبية حقق قمة منخفضة. يشير هذا إلَّى فقدان الزخم الإيجابي، لذلك يجب توقع التصحيح.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.40٪ ليسجل 192.90 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.38٪ ليصل إلَّى 330.52 دولار.

ارتفع Ripple XRP بنسبة 0.07٪ إلَّى 0.3807 دولار.

فقدت عملة كاردانو 0.11٪ لتصل إلَّى 0.5583 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.07٪ ليصل إلَّى 9.52 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.36٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07293 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.