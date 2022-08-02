أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تحاول الصمود وصعود بولكادوت

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 وسط محاولات من قبل عملة البيتكوين للارتفاع خلال جلسة التداول فِيْ قفزة فِيْ سعر بولكادوت.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الثلاثاء بنسبة 3.17٪ لتصل إلَّى 1.05 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 76.50 مليار دولار.

اختبرت Bitcoin (BTC) مبلغ 23000 دولار كدعم فِيْ الأول من أغسطس فِيْ وول ستريت مع التركيز على المتوسطات المتحركة الرئيسية.

ألهمت Bitcoin المتداولين بأعلى إغلاق أسبوعي لها منذ منتصف يونيو فِيْ اليوم السابق، حيث حققت شمعتها الشهرية أيضًا أكبر المكاسب منذ ما قبل أعلى مستويات العام الماضي عَنّْد 69000 دولار.

تعد دبي لاعبًا رئيسيًا فِيْ سوق العملات المشفرة

لقد أثبتت دبي نفسها كواحدة من أكثر المدن الصديقة للعملات المشفرة، حيث أنشأت منظمًا جديدًا لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مجال العملات المشفرة. بعد هذه الخطوة، بدأت بورصات العملات المشفرة بالتدفق إلَّى المنطقة، مما أدى إلَّى الحصول على موافقة المنظم المشكل حديثًا للعمل داخل المنطقة.

فِيْ مارس، أعلنت سلطات دبي عَنّْ قانون جديد بشأن الأصول المشفرة وأنشأت هِيْئة تنظيمية جديدة تسمى هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي (VARA). الجهة المنظمة مسؤولة عَنّْ تنظيم إصدار وتداول الأصول الافتراضية والرموز الافتراضية، وتفويض مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان حماية البيانات الشخصية، وتنظيم عمليات منصات الأصول الافتراضية، ومنع التلاعب فِيْ الأسعار.

تمتلك VARA سلطة تنظيمية داخل التنمية الخاصة بالإمارة والمناطق الحرة. ومع ذلك، ليس لديها اختصاص على مركز دبي المالي العالمي (DIFC). فِيْ مقابلة سابقة، أوضح كوكيلا ألاغ، مؤسس شركة محاماة مقرها الإمارات العربية المتحدة، أن مركز دبي المالي العالمي يحكَمْه منظمه المستقل، سلطة دبي للخدمات المالية.

مع توفِيْر المنطقة قدرًا كبيرًا من الوضوح التنظيمي وعزمها على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا فِيْ المساهمة فِيْ مستقبل العملات المشفرة، انتهزت البورصات الفرصة للقفز إلَّى المنطقة، وحصلت على موافقات مؤقتة من VARA. فِيْ يوليو الماضي وحده، حصلت العديد من البورصات على الموافقات لتوسيع نطاقها فِيْ المنطقة.

دخلت البورصة OKX دبي عَنّْدما تم منحها ترخيصًا مؤقتًا بموجب VARA. وفقًا لفريق OKX، يسمح الترخيص للبورصة بتوسيع خدماتها ومنتجاتها داخل المنطقة. هذا يعَنّْي أنه يمكن أن يقدم خدمات إضافِيْة لمستثمرين محددين ومقدمي الخدمات المالية فِيْ دبي.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس بنسبة 0.46٪ ليصل إلَّى 22،744.31 دولار، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى الدولار. 446.23 مليار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

شهد سعر عملة Ethereum (ETH) تغيرًا طفِيْفًا بنسبة 0.71 ٪ ليسجل 1،575.51 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.64٪ ليصل إلَّى 276.98 دولار.

انخفض سعر XRP بنسبة 0.30٪ إلَّى 0.3692 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.71٪ إلَّى 0.4907 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 7.79 دولار.

خسر سعر Dogecoin DOGE / USD حوالي 0.15٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06623 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.