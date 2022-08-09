أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تخذل توقعات “جيه بي مورجان”

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.64٪، على الرغم من توقعات ارتفاع “JP Morgan”.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 3.50٪ لتصل إلَّى 1.10 تريليون دولار، وانخفض حجم التداول خلال الـ24 ساعة الماضية ليسجل نحو 70.51 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم بنسبة 0.64٪، ليصل إلَّى 23287.60 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شيوعًا فِيْ العالم إلَّى 445 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

تنبؤات جي بي مورجان بيتكوين

توقع المحللون فِيْ JPMorgan انتهاء السوق الهابطة لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، وفقًا لمذكرة نُشرت أمس.

صرح كينيث ورثينجتون، محلل العملات المشفرة فِيْ JPMorgan، “على الرغم من الارتفاع فِيْ أسعار العملات المشفرة فِيْ يوليو، لا تزال أسواق العملات المشفرة تنخفض إلَّى النصف منذ بداية العام، ولا تزال الأحجام منخفضة. بدأ الرمز يخرج من القاع.

وأضاف “ارتفعت أسعار العملات المشفرة فِيْ يوليو، وهُو إرجاء لتصحيح سعر الرمز المميز الذي استمر منذ الذروة فِيْ أسعار سوق العملات المشفرة فِيْ نوفمبر 2022”.

وفقًا للبيانات التي درسها البنك، ارتفع سعر أفضل 100 عملة مشفرة بنسبة 36٪ خلال شهر يوليو، وهِيْ المكاسب التي قادتها Ethereum، نظرًا للتقدم نحو ترقية “التوحيد”، كَمْا أوضح.

يشير مصطلح “الدمج” أو “الدمج” إلَّى انتقال Ethereum الذي طال انتظاره من آلية إثبات العمل إلَّى نظام إجماع إثبات الحصة، المقرر حاليًا فِيْ سبتمبر. هذا يقلل من استهلاك الطاقة لشبكة Ethereum بأكثر من 99٪.

أشار JPMorgan أيضًا إلَّى أنه على الرغم من الصدمة النفسية الأولية، فإن انهِيْار شبكة Terra فِيْ الربيع كان له تأثير ضئيل فِيْ العدوى فِيْ النهاية، مما طمأن المستثمرين.

وقال ورثينجتون “الشيء الذي ساعدنا على الاعتقاد هُو أن الإصابات الجديدة من انهِيْار تيرا / لونا كانت محدودة بدرجة أكبر”.

بالنسبة للتطور الأخير للعملات المشفرة، كانت بداية الأسبوع إيجابية، حيث تم اختبار حد 24000 دولار للبيتكوين، وتم تجاوز 1700 دولار لإيثريوم.

ينتظر تجار سوق العملات المشفرة بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي سيتم إصدارها غدًا، الأربعاء، 10 أغسطس، 2022.

رئيس جمهُورية إفريقيا الوسطى يشيد بـ “بيتكوين”

وصف رئيس جمهُورية إفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، العملات المشفرة بأنها “ذهب رقمي”، مشيرًا إلَّى أن بلاده لن تنتظر وصول قطار الأصول الرقمية إليها. مراسل بلومبرج.

يشار إلَّى أنه فِيْ أواخر أبريل، اعتمدت جمهُورية إفريقيا الوسطى عملة البيتكوين كعملة رسمية، لتصبح بذلك أول دولة فِيْ إفريقيا تفعل ذلك، والثانية فِيْ العالم بعد السلفادور.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.60 ٪ ليسجل 1710.47 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.74٪، ليصل إلَّى 318.31 دولارًا.

انخفض سعر XRP بنسبة 0.44٪ إلَّى 0.3696 دولار.

فقدت عملة كاردانو 0.08٪ لتصل إلَّى 0.5209 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.01٪ ليصل إلَّى 8.95 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.10٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07008 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.