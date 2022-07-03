أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تخسر فِيْ سوق “متوتر”

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 3 يوليو 2022، حيث انخفضت عملة البيتكوين وزادت Ethereum فِيْ سوق يشهد توترًا فِيْ التداول.

سبب التوتر هُو تراجع شهِيْة المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، فِيْ ظل توجه البنوك المركزية إلَّى زيادة أسعار الفائدة.

وفشلت العملات المشفرة، بقيادة بيتكوين، فِيْ مواجهة التضخم العالمي كعملة تحوط لا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

مع قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، بدأ المستثمرون فِيْ هجرة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والاستفادة من جنة السندات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع.

اليوم، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفِيْف، بنسبة 0.06٪، لتصل إلَّى 866.31 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأحد 3 يوليو 2022 بنسبة 1.05٪ ليصل إلَّى 19060.69 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلَّى 363.70 مليار دولار.

تتجه عملة البيتكوين المشفرة إلَّى أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

انخفض سعر البيتكوين بنحو 60٪ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بعد أن لامس سقف 69 ألف دولار فِيْ نوفمبر الماضي، وهُو أعلى مستوى سجلته أشهر عملة فِيْ العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.07٪ إلَّى 1059.41 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.59٪ ليصل إلَّى 217.75 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.66٪ ليسجل 0.3118 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.02٪ لتصل إلَّى 0.4473 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.56٪ ليصل إلَّى 6.70 دولار.

انخفض سعر DOGE / USD بنسبة 1.06٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06607 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.