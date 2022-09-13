أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تخفق فِيْ حماية مكاسبها بعد “تحذير مصر”

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وانخفض سعر البيتكوين اليوم وسط تحد عربي وعالمي للعملة الأكثر شهرة.

مصر تحذر من البيتكوين

أصدر البنك المركزي المصري، فِيْ بيان، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديدا من التعامل بجميع أنواع العملات الرقمية، نظرا لما تنطوي عليه من مخاطر عالية، بحسب البيان.

وقال البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي فِيْ ظل متابعته لظاهرة تداول العملات الرقمية عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي تم الترويج لها بشكل كبير فِيْ الآونة الأخيرة.

ورصد البنك مخاطر التعامل مع جميع أنواع العملات الرقمية الافتراضية، بما فِيْ ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات قيمتها بشكل كبير، واستخدامها فِيْ الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن من بين مخاطر هذه العملات أنها ليست صادرة من قبله أو من أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فهِيْ تفتقر إلَّى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة ويحمي حقوقها. تجارها.

وفِيْ السياق ذاته، حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفِيْ – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022 – إصدار أو تداول أو ترويج العملات الرقمية أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول أو تنفِيْذ الأنشطة ذات الصلة، وفقًا للبنك.

وأوضح البنك المركزي أن من يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عَنّْ مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فِيْ هذا السياق، يؤكد البنك المركزي المصري أن التعامل داخل جمهُورية مصر العربية يقتصر على العملات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري فقط، والبنك المركزي المصري يدعو المتعاملين فِيْ السوق المصري إلَّى توخي الحذر الشديد.، وعدم الانخراط فِيْ التعامل فِيْ هذه العملات عالية المخاطر.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الثلاثاء بنسبة 0.45٪ إلَّى 22219.41 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 425.4 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.32 ٪ إلَّى 1711.89 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.37٪ ليصل إلَّى 293.11 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 0.67٪ ليسجل 0.3546 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.38٪ إلَّى 0.501 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.37٪ إلَّى 0.06358 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.54٪ ليصل إلَّى 7.63 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.