أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تسقط قبل اجتماع الفِيْدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة يوم الثلاثاء، وانخفض سعر البيتكوين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء. إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

فقدت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم حوالي 4.53٪ لتصل إلَّى 962.91 مليار دولار، وسجل حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 77.84 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، بنسبة 0.34٪، لينخفض ​​إلَّى 2035.22 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى 401.5 مليار دولار.

منذ بداية العام، تراجعت عملة البيتكوين فِيْ حدود 52٪، بينما هبطت فِيْ حدود 70٪ من ذروتها التاريخية، وانخفضت البيتكوين بنسبة 22٪ فِيْ ستين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 44٪ فِيْ تسعين يومًا .

أسعار العملات المشفرة اليوم

انهار Ethereum ETH بنسبة 0.98 ٪ إلَّى 1391.07 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.34٪ ليصل إلَّى 242.57 دولار.

خسر Ripple XRP 0.48٪ إلَّى 0.3297 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 1.44٪ إلَّى 0.4595 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.67٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.62 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.10٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06153 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.