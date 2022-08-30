أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تصمد أمام هجمات صندوق النقد

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، بعد أن اتهم صندوق النقد الدولي بيتكوين بتهديد الاستقرار المالي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الثلاثاء بنسبة 4.03٪ لتصل إلَّى 993.65 مليار دولار وسط تدفقات نقدية بلغت 66.62 مليار دولار.

فِيْ منشور مدونة نُشر يوم الأحد، 21 أغسطس، هاجم صندوق النقد الدولي سوق العملات المشفرة، وعلى وجه التحديد ارتباطه بالبورصات الآسيوية، معربًا عَنّْ مخاوفه من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز عدم الاستقرار المالي.

تتماشى هذه المقالة من صندوق النقد الدولي مع الموقف الرسمي للصندوق الذي بدا فِيْ كثير من الأحيان معاديًا للعملات المشفرة، بما فِيْ ذلك فِيْ وقت سابق من هذا العام عَنّْدما كان على الأرجنتين أن توافق على “تثبيط” استخدام العملات الرقمية فِيْ مقابل الحصول على قرض بقيمة 45 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. النقد الدولي.

لذلك كتب صندوق النقد الدولي أنه بينما يبدو أن القطاع المالي معزول عَنّْ هذه التحركات المفاجئة، فقد لا يكون كذلك فِيْ فترات الازدهار والكساد فِيْ المستقبل.

يقول صندوق النقد الدولي فِيْ هجومه على العملات المشفرة “يمكن أن تنتشر العدوى من خلال المستثمرين الأفراد أو المؤسسات الذين قد يمتلكون أصولًا أو التزامات مالية رقمية أو تقليدية”، واستمرار “الخسائر الكبيرة فِيْ العملات الرقمية قد تدفع هؤلاء المستثمرين إلَّى إعادة توزيع محافظهم المالية، والتي يمكن أن تسبب تقلبات فِيْ السوق المالية أو حتى التقصير فِيْ الالتزامات التقليدية “.

لاحظ صندوق النقد الدولي زيادة حادة فِيْ العلاقة بين أسواق الأوراق المالية الآسيوية والعملات المشفرة منذ عام 2022. وقد ازداد الارتباط بين بيتكوين وأسواق الأسْهُمْ الهندية “10 مرات خلال الوباء” وزادت علاقات التقلب 3 مرات.

توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن “العوامل الرئيسية لزيادة الترَابِطْ بين أسواق العملات المشفرة والأسْهُمْ فِيْ آسيا يمكن أن تشمل القبول المتزايد لمنصات وأدوات الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة فِيْ سوق الأوراق المالية والسوق خارج البورصة. أو، بشكل عام، الاعتماد المتزايد على العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات فِيْ آسيا “.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع فِيْ “علاقات الأصول الرقمية فِيْ آسيا” رافقه “زيادة حادة فِيْ تقلب الأصول الرقمية فِيْ الهند وفِيْتنام وتايلاند” ومن المرجح أن يتسبب فِيْ صدمات للأسواق المالية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم بنسبة 0.27٪ ليصل إلَّى 20462.62 دولارًا أمريكيًا، وزادت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 390.8 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.77٪ من قيمتها، مسجلاً 1590.64 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.82٪ ليصل إلَّى 291.01 دولارًا.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.04٪ ليسجل 0.3331 دولار.

اكتسبت عملة كاردانو 0.29 ٪ لتصل إلَّى 0.4539 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 0.23٪ ليصل إلَّى 7.33 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 0.35٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06409 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.