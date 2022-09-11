تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، لكن البيتكوين والإيثريوم تمكنت من تحقيق مكاسب.

على الرغم من الاضطرابات فِيْ سوق العملات المشفرة، فقد تمكنت من تعويض خسائرها الأربعاء الماضي، عَنّْدما خسرت 90 مليار دولار، وانتعشت قيمة العملات الرقمية فوق مستوى تريليون دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة، اليوم الأحد، بنسبة 0.9٪ لتصل إلَّى 1.05 تريليون دولار، وسط تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 69.38 مليار دولار.

غرقت العملات المشفرة فِيْ موجة عَنّْيفة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلَّى مستويات قريبة من 920 مليار دولار.

جاء انهِيْار سوق العملات المشفرة على أثر الانخفاضات الحادة لعملة البيتكوين إلَّى ما دون مستويات 19 ألف دولار، ووصلت إلَّى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو الماضي، ثم ارتد سوق العملات المشفرة إلَّى الاتجاه الصعودي فِيْ بداية هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة. قفزت عملة البيتكوين إلَّى مستوى 21 ألف دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 0.26٪ يوم الأحد إلَّى 21،596.6 دولارًا، وزادت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 413.6 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.97٪ إلَّى 1766.68 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.54٪ ليصل إلَّى 294.5 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 0.47٪ ليسجل 0.3556 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 0.2٪ إلَّى 0.5149 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.32٪ إلَّى 0.064 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 1.02٪ ليصل إلَّى 7.74 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.