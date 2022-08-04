تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، حيث فقدت البيتكوين جزءًا من مكاسبها أمس وانخفضت إلَّى ما دون مستوى 23000 دولار.

انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة (أكبر سوق للعملات المشفرة فِيْ العالم) بنسبة 1.44٪ لتصل إلَّى 1.07 تريليون دولار، مع تسجيل التدفقات النقدية خلال آخر 24 ساعة عَنّْد 63.99 مليار دولار.

على الرغم من نجاح انتعاش البيتكوين فِيْ يوليو وقدرتها على تحقيق أفضل مكاسب شهرية لها منذ أكتوبر 2022، لا تزال مخاطر حدوث جانب سلبي عَنّْيف تلوح فِيْ الأفق حيث حدد أحد الداعمين الرئيسيين للبيتكوين سعرًا محتملاً عَنّْد مستويات أقل من 14000 دولار.

وفقًا لتوقعات Arch Investment، على الرغم من انتهاء عدوى عمليات الاسترداد العَنّْيفة، لا تزال هناك مخاطر هبوط تبلغ حوالي 40٪ حيث يتم تداول Bitcoin الآن بالقرب من مستويات مقاومة كبيرة بين 22000 دولار و 23000 دولار.

تركز كل الأنظار الآن على المحفزات الرئيسية، وفقًا لتحليل Bitcoin الشهري لـ Bitcoin Monthly، وفقًا لما قالته مؤسسة Arch Investment Funds كاثي وود، وهِيْ واحدة من أبرز دعاة Bitcoin.

قال محللو آرك إنه بالنظر إلَّى العلاقة الإيجابية بين البيتكوين والأسْهُمْ الأمريكية منذ جائحة كوفِيْد، فإن الولايات المتحدة باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار البيتكوين تشير إلَّى بيئة ناشئة محفوفة بالمخاطر فِيْ السوق.

قالت كاثي وود إن الولايات المتحدة على الأرجح تمثل غالبية الاهتمام بشراء بيتكوين خلال انتعاش يوليو.

وأضافت أن احتمالات الارتداد الممتد غير مؤكدة، وقد قدمت Ark هدفًا هبوطيًا غير متوقع بأقل من 14000 دولار، ووصفت موقفها بأنه محايد.

سعر البيتكوين الآن

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الخميس 4 أغسطس، بنسبة 0.13٪، لينخفض ​​إلَّى 22897.93 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 437.6 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.55٪ ليسجل 1،618.48 دولارًا.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.35٪ ليصل إلَّى 300.58 دولار.

ارتفع Ripple XRP بنسبة 0.32٪ إلَّى 0.3696 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.24٪ لتصل إلَّى 0.5023 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 0.35٪ ليصل إلَّى 8.07 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.02٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06666 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.