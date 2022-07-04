أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقاوم “شبح الفائدة”

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، حيث ارتفعت عملة البيتكوين وانخفضت Ethereum فِيْ سوق مضطرب ومتوتر.

يأتي هذا التوتر فِيْ ظل تراجع شهِيْة المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، مع اتجاه البنوك المركزية إلَّى زيادة أسعار الفائدة.

وفشلت العملات المشفرة، بقيادة بيتكوين، فِيْ مواجهة التضخم العالمي كعملة تحوط لا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

مع قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، بدأ المستثمرون فِيْ هجرة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والاستفادة من جنة السندات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع.

اليوم، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفِيْف، بنسبة 0.03٪، لتصل إلَّى 866.06 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، بنسبة 0.43٪، ليصل إلَّى 19136.9 دولارًا.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلَّى 365.15 مليار دولار.

تتجه عملة البيتكوين المشفرة إلَّى أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

انخفض سعر البيتكوين بنحو 60٪ منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بعد أن لامس سقف 69 ألف دولار فِيْ نوفمبر الماضي، وهُو أعلى مستوى سجلته أشهر عملة فِيْ العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.36٪ إلَّى 1054.4 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.23٪ ليصل إلَّى 217.09 دولارًا.

انتعش الريبل XRP بنسبة 2.16٪ ليسجل 0.3179 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.77٪ لتصل إلَّى 0.45 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.6٪ ليصل إلَّى 6.74 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.68٪ ليصل إلَّى مستويات 0.0664 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.