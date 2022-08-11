أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقترب من 25 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، وزادت شهِيْة المستثمرين للمخاطرة بسبب تحسن معدلات التضخم.

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس، أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ إلَّى 8.5٪ خلال يوليو من 9.1٪ المسجل فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى فِيْ أربعة عقود.

كانت العملات الرقمية قد خسرت فِيْ التعاملات المبكرة وقبل صدور البيانات أمس الأربعاء، قرابة 70 مليار دولار، لتنخفض قيمتها السوقية قرب مستويات 1.07 تريليون دولار، لكنها استعادت ما خسرته فِيْ لحظات بعد البيانات الإيجابية.

150 مليار دولار

انسحبت موجة الارتفاعات الجماعية فِيْ سوق العملات المشفرة من القيمة السوقية للعملات المشفرة، والتي انفجرت بين عشية وضحاها، وقفزت إلَّى مستويات قريبة من 1.16 تريليون خلال لحظات تداول يوم الخميس.

زادت القيمة السوقية لمجموعة العملات المشفرة بأكثر من 150 مليار دولار، ارتفاعًا من مستويات قريبة من 1.11 تريليون دولار خلال تداولات الأربعاء، بعد الارتفاع الحاد فِيْ عملة البيتكوين.

سعر البيتكوين اليوم

وسعت عملة البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، مكاسبها خلال ساعات بأكثر من 2000 دولار لتقفز من القاع بالقرب من 22.7 ألف دولار قبل بيانات التضخم إلَّى مستويات قريبة من 24.65 ألف دولار خلال تعاملات الخميس.

يتم تداول Bitcoin الآن بالقرب من مستويات 26000 دولار، بزيادة حوالي 8 ٪، بينما قفزت قيمتها السوقية إلَّى مستويات قريبة من 470 مليار دولار، مع مكاسب تزيد عَنّْ 30 مليار دولار.

البيتكوين ترتفع بنحو 7٪ فِيْ أسبوع وبنسبة 24٪ فِيْ شهر، بينما لا تزال تنخفض بنسبة 11٪ فِيْ ستين يومًا وبنسبة 48٪ منذ بداية العام، ولا تزال تخسر ما يقرب من 45 ألف دولار منذ وصولها. الذروة التاريخية قرب 70 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.25 ٪ إلَّى 1،885.61 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.69٪ ليصل إلَّى 330.01 دولارًا.

وهبط سهم Ripple XRP 0.18٪ إلَّى 330.01 دولار.

فقدت عملة كاردانو 1.29٪ إلَّى 0.5369 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.73٪ ليصل إلَّى 9.41 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.78٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07145 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.