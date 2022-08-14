أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقترب من 25 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 بقيادة البيتكوين التي تقترب من مستوى 25 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الأحد بنسبة 0.67٪ لتصل إلَّى 1.19 تريليون دولار، بحجم تداول بلغ 54.85 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حققت Bitcoin زيادة ملحوظة فِيْ قيمتها بعد أن ارتفعت بأكثر من 5٪.

زادت شهِيْة المستثمرين للبيتكوين وإخوتها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت انخفاضًا فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ يوليو الماضي ليسجل حوالي 8.5٪، مقارنة بـ 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، و 8.6٪ فِيْ مايو الماضي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 بنسبة 0.94٪ إلَّى 24839.86 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى أكثر من 475 مليار دولار.

تواجه Bitcoin مقاومة كبيرة أقل بقليل من المستوى النفسي 25000 دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum ETH بنسبة 0.65٪ إلَّى 2012.36 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.28٪ ليصل إلَّى 329.34 دولار.

ارتفع Ripple XRP بنسبة 1.59٪ إلَّى 0.3876 دولار.

قفز سعر عملة كاردانو بنسبة 4.88٪ إلَّى 0.5882 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.39٪ ليصل إلَّى 9.48 دولار.

قفز سعر Dogecoin بنسبة 5.43٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07766 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.