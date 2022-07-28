أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقفز بدعم من الفائدة الأمريكية

قفزت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، بعد تبديد المخاوف من الزيادة المفرطة فِيْ سعر الفائدة الأمريكية.

فِيْ مساء الأربعاء، 27 يوليو 2022، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الخميس 28 يوليو 2022 بنسبة 0.23٪ ليصل إلَّى 23،057.45 دولارًا، وقفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 441.30 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.34٪ ليسجل $ 1،631.53.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.16٪ ليصل إلَّى 268.35 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.04٪ ليسجل 0.3563 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.06٪ لتصل إلَّى 0.5001 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.48٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.67 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.11٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06665 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.