أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقفز فوق مستوى 24 ألف دولار

قفزت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 بعد تبديد المخاوف من الزيادة المفرطة فِيْ سعر الفائدة الأمريكية.

يوم الأربعاء الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 3.83٪ لتصل إلَّى 1.1 تريليون دولار.

كَمْا سجلت حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 105.75 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، بنسبة 3.45٪ ليصل إلَّى 2،4048.4 دولارًا، وقفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 457.7 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع Ethereum ETH بنسبة 5.06٪ إلَّى 1733.03 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.74٪ ليصل إلَّى 279.61 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 4.96٪ ليسجل 0.3759 دولار.

انتعش سعر عملة كاردانو بنسبة 4.96٪ إلَّى 0.5335 دولار.

أضاف سعر Polkadot نحو 4.79٪ إلَّى قيمته، ليصل إلَّى 8.1 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 6.83٪ ليصل إلَّى مستويات 0.071403 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.