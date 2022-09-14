أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقود انهِيْار السوق المشفر

انهارت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 بقيادة البيتكوين التي تراجعت بنحو 9٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلَّى أدنى تريليون دولار.

بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة 996.90 مليار دولار، بانخفاض 6.62٪.

شهد حجم التعاملات على العملات المشفرة زيادة ملحوظة فِيْ الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجلت 99.22 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.42٪.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأربعاء بنسبة 8.98٪ إلَّى 20375.57 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 390.19 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 6.99٪ إلَّى 1601.65 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 4.46٪ ليصل إلَّى 279.88 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 4.94٪ ليسجل 0.3366 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 5.64٪ إلَّى 0.4729 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنحو 4.54٪ إلَّى 0.06058 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 6.27٪ ليصل إلَّى 7.18 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.