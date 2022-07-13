أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقود سوق “الكريبتو” لـ”الخط الأحمر”

استقرت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، بعد انخفاض كبير فِيْ الأيام السابقة، وظلت البيتكوين أقل من حاجز 20000 دولار.

شهد سوق “العملات المشفرة”، أكبر سوق لتداول العملات المشفرة فِيْ العالم، انخفاضًا طفِيْفًا هذا الصباح، مقارنة بالتراجع الكبير فِيْ الأيام السابقة.

حيث تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.40٪ إلَّى 920.61 مليار دولار، بحجم تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 55.25 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على العملات المشفرة

تسببت الزيادة المطردة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ ارتفاع شهِيْة المستثمرين للسندات طويلة الأجل، وعدم الرغبة فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها بعد انهِيْار عملة Terra.

لكن لائحة تداول العملات المشفرة الأوروبية ساهمت بقوة فِيْ عودة الأمل إلَّى سوق العملات المشفرة، بعد أن كانت تكافح فِيْ ضوء معدلات التضخم المرتفعة القياسية.

فشلت بيتكوين وأخواتها

فشلت Bitcoin وإخوتها فِيْ التحوط من مخاطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي، والذي لا يسلم منه أي قطاع، حتى سوق الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة، قد انخفض إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار للأونصة.

كشف تقرير صادر عَنّْ شركة PricewaterhouseCoopers، الصادر فِيْ 10 يونيو، أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئًا للاستثمار فِيْ العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة فِيْ العملات المشفرة على الرغم من انخفاضها القوي خلال الفترة الماضية.

أشار التقرير إلَّى أن حوالي ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل فِيْ العملات المشفرة مثل Bitcoin، وصناديق التحوط التي تستثمر حاليًا فِيْ العملة المشفرة، وقد خصص حوالي 57٪ أقل من 1٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليًا لزيادة استثماراتها بنهاية العام الجاري.

أوضح المستثمرون أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي هُو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار فِيْ العملات المشفرة، خاصة وأن صناديق التحوط قلقة بشأن البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلَّى الإرشادات غير الواضحة حول كَيْفَِيْة إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 بنسبة 0.72٪ ليصل إلَّى 1،652.40 دولارًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 372.65 مليار دولار.

على الرغم من توحيد عملة البيتكوين خلال تداول اليوم، إلا أنها بقيت أقل من 20 ألف دولار، بعد أن حافظت على وجود فوق هذا المستوى مؤخرًا.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.47٪، ليسجل 1071.92 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.63٪ ليصل إلَّى 227.52 دولار.

كَمْا ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 2.41٪ ليسجل 0.3209 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو بنسبة 1.11٪ ليصل إلَّى 0.4307 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 0.44٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.50 دولار.

خسر سعر Dogecoin DOGE / USD حوالي 0.73٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06184 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.