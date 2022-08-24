أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تقود مكاسب قوية فِيْ سوق الكريبتو

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 بقيادة البيتكوين والإيثريوم اللتين قفزتا بأكثر من 1.5٪.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 2.11٪ لتصل إلَّى 1.03 تريليون دولار، وسط تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 70.22 مليار دولار.

بيتكوين هِيْ من بين المستفِيْدين من قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، على التوالي.

وفقًا لـ CNBC، تحركت العملات المشفرة مؤخرًا على نطاق واسع بما يتماشى مع الأسْهُمْ الأمريكية، لا سيما تتبع مؤشر Nasdaq التكنولوجي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 بنسبة 1.77٪ ليصل إلَّى 21359.88 دولارًا.

قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 408.604 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 4.05 ٪ إلَّى 1،636.52 دولارًا.

ارتد سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.99٪ ليصل إلَّى 297.46 دولار.

قفز سعر عملة XRP بنسبة 2.60٪ ليسجل 0.3431 دولار.

أضافت عملة كاردانو 1.89٪ إلَّى قيمتها، مسجلة 0.4582 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنحو 3.66٪ ليصل إلَّى 7.51 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 0.63٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06773 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.