أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تلتقط أنفاسها وتقاوم “الموجة الهابطة”

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 وسط حالات مقاومة للخسائر الفادحة التي تكبدها السوق أمس.

شهد تداول الأمس انهِيْار عملة البيتكوين إلَّى ما دون 20 ألف دولار، قبل أن تستعيد رصيدها مرة أخرى.

اليوم، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.25٪ لتصل إلَّى 968.66 مليار دولار.

وسجل السوق تراجعا كبيرا فِيْ حجم التعاملات بنسبة 35.72٪ لتصل إلَّى 61.01 مليار دولار.

تأتي اهتزاز السوق وسط حالة من عدم اليقين فِيْ سوق العملات المشفرة، وفِيْ ضوء إعلان جيروم باول، مدير الاحتياطي الفِيْدرالي، أن بنكه سيواصل سياسته فِيْ رفع أسعار الفائدة باعتبارها الطريقة الوحيدة لاحتواء التضخم.

كَمْا تأثرت العملات المشفرة بالتحذير الذي نشره صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الأحد الماضي بشأن مشكلة العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 بنسبة 0.52٪ ليصل إلَّى 20،047.83 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 383.60 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يزال سعر العملة أفضل قليلاً من تداول الأمس حيث انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلَّى ما دون 20.000 دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

خسر Ethereum ETH 0.25 ٪ من قيمته إلَّى 1،494.67 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.56٪ ليصل إلَّى 278.74 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.20٪ ليسجل 0.3345 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 2.97٪ إلَّى 0.4483 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 1.51٪ ليصل إلَّى 7.06 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 0.39٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06365 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.