أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تنجو من زلزل “تسلا” ورواج فِيْ “الكريبتو”

كان أداء معظم أسعار العملات المشفرة متفاوتًا اليوم الجمعة 22 يوليو بعد انخفاض عَنّْيف يوم أمس بسبب بيع تسلا لـ “البيتكوين”.

ارتفع سوق العملات الرقمية بنسبة 2.42٪ من حيث القيمة السوقية لتصل إلَّى 1.05 تريليون دولار، بحجم تداول بلغ حوالي 73.44 مليار دولار فِيْ الـ 24 ساعة الماضية.

قالت شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية إنها باعت 75٪ من مقتنيات البيتكوين خلال الربع الثاني من هذا العام، نتيجة الأداء الضعيف للعملة الرقمية فِيْ الفترة الماضية.

أضافت Tesla، أثناء الإعلان عَنّْ نتائجه، أنها باعت جزءًا من مقتنياتها من عملة البيتكوين المشفرة مقابل 963 مليون دولار، لكنها لا تزال تمتلك 218 مليون دولار من الأصول الرقمية.

يُذكر أن تسلا أعلنت لأول مرة فِيْ فبراير 2022 عَنّْ شراء عملات البيتكوين مقابل 1.5 مليار دولار، مع خطة لقبول المدفوعات بالعملة المشفرة لشراء سياراتها.

أوقفت شركة Elon Musk لاحقًا خططها لقبول المدفوعات بالعملات المشفرة، بسبب الأضرار البيئية الناجمة عَنّْ التعدين، وفِيْ المقابل بدأت فِيْ قبول المدفوعات فِيْ Dogecoin.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022، بنسبة 0.94٪ ليصل إلَّى 2093 دولارًا أمريكيًا، حيث ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 441.61 مليار دولار.

خفضت Bitcoin مكاسبها الأسبوعية إلَّى 11٪، بعد أن اقتربت من 20٪ خلال التداول يوم الأربعاء.

منذ بداية العام، هبطت عملة البيتكوين بحوالي 52٪، بينما هبطت ضمن 70٪ من ذروتها التاريخية، وانخفضت البيتكوين بنسبة 22٪ فِيْ ستين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 44٪ فِيْ تسعين يومًا.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر Ethereum ETH بنسبة 7.5 ٪ إلَّى 1،605.52 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 4.54٪ ليصل إلَّى 267.49 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP أيضًا بنسبة 2.03٪ ليسجل 0.3624 دولارًا.

أضافت عملة كاردانو 2.82٪ إلَّى قيمتها لتصل إلَّى 0.36200 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 4.21٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.54 دولار.

انتعش سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.81٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06992 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.