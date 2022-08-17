أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تنهار إثر تحذيرات “المركزي الأمريكي”

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 وانهارت عملة البيتكوين إلَّى ما دون 24 ألف دولار بعد تحذيرات البنك المركزي الأمريكي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.15٪ لتصل إلَّى 1.14 تريليون دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 69.42 مليار دولار.

بالأمس، حذر الاحتياطي الفِيْدرالي (Fed) البنوك من المخاطر المرتبطة بالتورط فِيْ قطاع الأصول المشفرة.

قال مجلس الإدارة إنه فِيْ حين أن القطاع الناشئ “يوفر فرصًا محتملة” للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن “الأنشطة المتعلقة بأصول التشفِيْر قد تشكل أيضًا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي”.

وأضاف مجلس الإدارة فِيْ خطاب إشرافِيْ أنه “يراقب عَنّْ كثب” التطورات فِيْ القطاع “فِيْ ضوء المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة”.

وأوضح أيضًا أن البنوك التي ترغب فِيْ المشاركة فِيْ قطاع الأصول المشفرة يجب أن تبلغ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي بهذه الخطط فِيْ وقت مبكر. يجب على المؤسسات المصرفِيْة أيضًا التأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فِيْها.

تحولت العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum من ظاهرة متخصصة إلَّى عَنّْصر دائم فِيْ السوق المالية فِيْ السنوات الأخيرة، مع رغبة البنوك بشكل متزايد فِيْ المشاركة فِيْ القطاع الناشئ.

تتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير والقطاع متقلب للغاية. أدى الانهِيْار الهائل الأخير لسوق العملات المشفرة إلَّى تعرض صغار المستثمرين لأسوأ الخسائر.

يتعرض المنظمون مثل الاحتياطي الفِيْدرالي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية فِيْ القطاع.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 بنسبة 0.74٪ ليصل إلَّى 23831.49 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 455.68 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.64 ٪ ليسجل 1،892.12 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.17٪ ليصل إلَّى 316.37 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 1.31٪ ليسجل 0.3786 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.07٪ إلَّى 0.5583 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 1.50٪ ليصل إلَّى 8.86 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 1.66٪ ليصل إلَّى مستويات 0.08417 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.