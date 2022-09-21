أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تنهار إلَّى 18 ألف دولار قبل كابوس الفائدة

انخفضت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وانهار سعر البيتكوين إلَّى 18000 دولار وسط مخاوف من اهتمام الولايات المتحدة.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.80٪ لتصل إلَّى 918.34 مليار دولار، مع حجم تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 67.70 مليار دولار.

ينتظر سوق العملات المشفرة إعلان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، نتائج اجتماع 21 سبتمبر 2022، والتي تشير معظم التوقعات إلَّى زيادة فِيْ سعر الفائدة على الدولار تتراوح بين 75 نقطة أساس (0.75٪) و 100 نقطة أساس (1٪). ) وفِيْ حالة ارتفاع سعر الدولار. الفائدة قد يشهد سوق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا، نتيجة لإحجام المستثمرين عَنّْ الاستثمار فِيْ الأدوات عالية المخاطر مثل البيتكوين، والتحول إلَّى الاستثمار الآمن عالي الفائدة مثل السندات وأذون الخزانة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم بنسبة 2.45٪ إلَّى 18883.37 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 361.74 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر 2022.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 2.29٪ إلَّى $ 1،325.08.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.85٪ ليصل إلَّى 264.81 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 5.24٪ من قيمتها ليسجل 0.3958 دولار.

كَمْا تراجعت عملة كاردانو بنسبة 0.81٪ لتصل إلَّى 0.4439 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE بنسبة 0.59٪ ليصل إلَّى 0.05811 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 2.41٪ ليسجل 6.17 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.