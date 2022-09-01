أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تهبط أسفل 20 ألف دولار

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، وخسرت البيتكوين 0.50٪ من قيمتها، وخسرت Ethereum 0.84٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.96٪ لتصل إلَّى 971.56 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 65.17 مليار دولار.

كان سوق العملات المشفرة يكافح بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي. انخفض سعر البيتكوين إلَّى أقل من 20000 دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

أظهر مؤشر عملة Ethereum أيضًا نموًا بطيئًا. ومع ذلك، قد يكون لدى مسؤول رئيسي فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أخبار سارة لمجتمع التشفِيْر.

يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ أتلانتا، رافائيل بوستيتش، إن التقدم فِيْ مكافحة التضخم قد يبطئ من ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفض سوق العملات المشفرة بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

يعتبر الاحتياطي الفِيْدرالي مسؤولاً عَنّْ مكافحة التضخم فِيْ الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلَّى التشديد الكَمْي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر عملة البيتكوين (بيتكوين BTC)، اليوم الخميس، بنسبة 0.50٪ إلَّى مستوى 19،920.67 دولار، وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 381.7 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.14 ٪ إلَّى 1542.21 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.40٪ ليصل إلَّى 275.05 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.02٪ ليسجل 0.3258 دولار.

كَمْا ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.09٪ لتصل إلَّى 0.4466 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.01٪ إلَّى 6.95 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.13٪ ليصل إلَّى 0.06044 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.