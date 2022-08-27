أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تهبط بـ”الكريبتو” وسقوط حر لإيثريوم

تراجعت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 27 أغسطس 2022 بشكل ملحوظ بينما تصدرت Ethereum الخسائر اليوم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم، متراجعة إلَّى أقل من تريليون دولار، لتصل إلَّى 967.25 مليار دولار، وسط تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 94.55 مليار دولار.

يأتي انخفاض السوق وسط حالة من عدم اليقين فِيْ سوق العملات المشفرة وبعد تحذير نشره صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الأحد الماضي بشأن مشكلة العملات الرقمية، وتحديداً ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الترَابِطْ المتزايد بين العملات الرقمية والأسْهُمْ فِيْ منطقة آسيا، مما يعكس مخاوف الصندوق من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز عدم الاستقرار المالي.

تتماشى هذه المقالة من صندوق النقد الدولي مع الموقف الرسمي للصندوق الذي بدا فِيْ كثير من الأحيان معاديًا للعملات المشفرة، بما فِيْ ذلك فِيْ وقت سابق من هذا العام عَنّْدما كان على الأرجنتين أن توافق على “تثبيط” استخدام العملات الرقمية فِيْ مقابل الحصول على قرض بقيمة 45 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. النقد الدولي.

سعر البيتكوين اليوم

اليوم السبت 26 أغسطس 2022 انخفض سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 6.05٪ ليصل إلَّى 201177.1 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 385.12 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

خسر سعر عملة Ethereum (ETH) حوالي 10.55 ٪ من قيمتها، مسجلاً 1،488.71 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 5.7٪ ليصل إلَّى 279.30 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 4.35٪ ليسجل 0.33223 دولار.

تراجعت عملة كاردانو بنسبة 7.83٪ إلَّى قيمتها، مسجلة 0.4311 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 6.99٪ ليصل إلَّى 6.92 دولار.

خسر سعر الدوجكوين حوالي 6.74٪ ليصل إلَّى مستويات 0.063100 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.