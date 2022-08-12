أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تهُوي أسفل 24 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، مع توخي الحذر من المستثمرين خوفًا من زيادة أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء الماضي، أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ إلَّى 8.5٪ خلال يوليو من 9.1٪ المسجل فِيْ يونيو، وهُو ما يمثل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

يأمل المستثمرون أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إجراءات أقل جرأة فِيْ رفع أسعار الفائدة مع انخفاض مستويات التضخم.

تراجعت رسملة سوق العملات المشفرة لتصل إلَّى 1.15 تريليون دولار خلال تداولات يوم الجمعة، حيث خسرت حوالي 1.46٪ مقارنة بالتداول أمس.

سعر البيتكوين اليوم

تراجعت عملة البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، عَنّْ مكاسبها التي حققتها خلال تعاملات أمس، عَنّْدما اقتربت من مستوى 25 ألف دولار.

خلال تداولات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 2.58٪ لتصل إلَّى 23،911 ألف دولار، وانخفضت قيمتها السوقية إلَّى مستويات قريبة من 458 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال البيتكوين تسجل ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنحو 2.75٪ وبنسبة 47٪ منذ بداية العام، ولا تزال تخسر قرابة 45 ألف دولار منذ وصولها إلَّى ذروتها التاريخية قرب 70 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.11٪ ليسجل 1،889.28 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 2.86٪ ليصل إلَّى 323.19 دولارًا.

انخفض Ripple XRP بنسبة 1.16٪ إلَّى 0.3778 دولار.

فقدت عملة كاردانو 2.66٪ لتصل إلَّى 0.5293 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 3.23٪ ليصل إلَّى 9.19 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.55٪ إلَّى مستويات 0.070681 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.