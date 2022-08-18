أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل الانهِيْار فِيْ سوق كريبتو مضطربة

استمرت أسعار العملات المشفرة فِيْ الانخفاض اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 بقيادة البيتكوين بعد تحذيرات البنك المركزي الأمريكي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 4.29٪ لتصل إلَّى 1.12 تريليون دولار، وسط تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ حوالي 68.2 مليار دولار.

يوم الثلاثاء الماضي، حذر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي البنوك من المخاطر المرتبطة بالتورط فِيْ قطاع الأصول المشفرة.

وقال مجلس الإدارة إنه فِيْ حين أن القطاع الناشئ “يوفر فرصًا محتملة” للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن “الأنشطة المتعلقة بأصول التشفِيْر قد تشكل أيضًا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي”.

وأضاف مجلس الإدارة فِيْ خطاب إشرافِيْ أنه “يراقب عَنّْ كثب” التطورات فِيْ القطاع “فِيْ ضوء المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة”.

وأوضح أيضًا أن البنوك التي ترغب فِيْ المشاركة فِيْ قطاع الأصول المشفرة يجب أن تبلغ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي بهذه الخطط فِيْ وقت مبكر. يجب على المؤسسات المصرفِيْة أيضًا التأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فِيْها.

تحولت العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum من ظاهرة متخصصة إلَّى عَنّْصر دائم فِيْ السوق المالية فِيْ السنوات الأخيرة، مع رغبة البنوك بشكل متزايد فِيْ المشاركة فِيْ القطاع الناشئ.

تتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير والقطاع متقلب للغاية. أدى الانهِيْار الهائل الأخير لسوق العملات المشفرة إلَّى تعرض صغار المستثمرين لأسوأ الخسائر.

يتعرض المنظمون مثل الاحتياطي الفِيْدرالي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية فِيْ القطاع.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 بنسبة 4.2٪ ليصل إلَّى 23377.6 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 447.00 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 5.67 ٪ إلَّى 1،839.88 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 4.42٪ ليصل إلَّى 306.8 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 1.12٪ ليسجل 0.3726 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 3.45٪ إلَّى 0.5371 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 3.97٪ ليصل إلَّى 8.47 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 3.48٪، ليصل إلَّى مستويات 0.08052 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.